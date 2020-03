A surpreendente morte de Gustavo Bebianno

Não há quem não tenha tomado um susto ao acordar e receber a notícia da morte do ex-ministro do governo Bolsonaro Gustavo Bebianno, de apenas 56 anos, que foi vítima de um infarto fulminante. Há poucos dias, externei minha vontade de conhecê-lo pessoalmente, já que circulava a notícia de que ele seria mesmo pré-candidato do PSDB a prefeito do Rio.



Tudo indica que ele também tinha interesse no nosso encontro. Recebi uma primeira mensagem dele dizendo: "Boa tarde, Sidney. Como vai você? O (aqui ele cita um amigo comum) me passou o seu número. Por favor, registre o meu aí. Forte abraço". Respondi prontamente.



Deixei de propósito para a próxima semana o contato definitivo para entrevistá-lo na série que estamos fazendo no Informe do Dia com todos os nomes que se apresentam. Infelizmente, não deu tempo!



A inesperada morte de Bebianno entra para o rol de outras igualmente enigmáticas: o desaparecimento do helicóptero de Ulysses Guimarães, os acidentes aéreos que levaram Teori Zavaski e o candidato presidencial Eduardo Campos. Até o acidente de carro que encerrou a vida de Juscelino Kubistchek até hoje suscita interpretações controversas.



Gustavo Bebianno não estava deprimido, e, sim, esperançoso em reconstruir um novo rumo. No ritmo dele, o ex-ministro, que sabia demais e que chegou a dizer que tinha medo justamente por este motivo, estava numa costura em favor do governador João Doria.



Foi um duro golpe para o seu novo partido, o PSDB, para quem contava com a sua expertise política. A experiência diz que assistimos agora o primeiro capítulo que começa com a dor da família, principalmente seu filho que o acompanhava pessoalmente em algumas missões, perpassa as páginas médicas e, logo em seguida, será alimento para teorias conspiratórias gravíssimas.