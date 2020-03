Paulo Marinho será candidato à prefeitura do Rio pelo PSDB

Rio - Paulo Marinho é o pré-candidato do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) à Prefeitura do Rio. O empresário e advogado é o presidente do diretório do partido no estado.

A decisão de Marinho à pré-candidatura surgiu após a morte do ex-secretário geral da Presidência da República Gustavo Bebianno. O empresário contou ao DIA, que o ex-ministro de Bolsonaro, de 56 anos, sofreu um infarto por volta das 4h. Ele estava em seu sítio acompanhado pelo filho quando passou mal e sofreu uma queda. Bebianno morreu logo após ser levado ao Hospital das Clínicas de Teresópolis Constantino Ottaviano.

"Uma tristeza imensa, perdi um irmão", disse Marinho.