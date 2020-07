Tráfico de drogas também assusta Macaé

O empresário Silvinho Lopes (DEM) foi o primeiro pré-candidato à Prefeitura de Macaé a participar de entrevista do jornal O Dia com postulantes ao cargo. Filho do ex-prefeito Silvio Lopes, o pré-candidato lembrou de um momento da gestão de seu pai ao ser perguntado sobre o combate ao tráfico de drogas no município.



"Na gestão do ex-prefeito Silvio Lopes, que eu tive a honra de participar, ele trouxe o sociólogo colombiano Hugo Acero, que fez todo um trabalho de transformação da cidade de Medellín, que era uma das mais violentas do mundo, e ele falou o seguinte: 'Vocês têm que levar para a comunidade carente, a comunidade que sofre influência do tráfico, a melhor escola'", lembrou.



Para Silvinho, os serviços públicos podem inibir a prática criminosa. "A melhor escola da cidade tem que estar lá, junto deles. Não basta, fazer como foi feita a UPP no Rio de Janeiro, e você levar a polícia, só repressão. Você precisa levar serviços públicos de qualidade. A nossa ideia é construir aqui escolas-modelo, que agreguem a parte da educação de qualidade, a parte de cultura, o esporte, a saúde, para que essas localidades sejam ocupadas pelo serviço público municipal de forma positiva. Não com repressão, que nem é o papel da Prefeitura, mas com serviços públicos que eles possam se orgulhar e que possam entender que a Prefeitura está ali como parceira. É a Prefeitura que vai dominar o espaço. Dominar com cultura, esporte, educação, saúde. Isso aí é fundamental para que as coisas aconteçam. Que a Prefeitura esteja participando junto da comunidade com serviços públicos de qualidade. Esse é o nosso projeto para enfrentar a violência".