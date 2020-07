O peso das relações políticas

O pré-candidato do Cidadania à Prefeitura de Macaé, Welberth Rezende, é o que se pode chamar de alguém que começou debaixo na pirâmide social. Ele começou como vendedor ambulante, depois seguiu o ramo de pintura residencial e industrial e, por 13 anos, foi carteiro dos Correios. Formou-se advogado, entrou para a política e hoje é deputado estadual. Apesar de estar motivado para a disputa eleitoral, Rezende também está acompanhando de perto o processo de impeachment do governador Wilson Witzel. "Nesse momento histórico, a Assembleia resolveu abrir esse processo [de impeachment contra o governador Wilson Witzel]. Nós estamos [na Alerj] trabalhando de forma isenta. O nosso estado não pode mais ser notícia em jornais de escândalo de corrupção e a gente vai ser implacável em nossas decisões. Claro, respeitando o contraditório e ampla defesa, mas não nos omitiremos diante de qualquer irregularidade. O processo está andando. Semana que vem o prazo expira, que são as dez sessões ordinárias da Assembleia, e começa o prazo de cinco sessões para que nós da Comissão façamos o nosso relatório para encaminhar ao plenário para fazer a votação. E todos votam para decidir se afasta ou não o governador", explicou.



Depois de ser sabatinado pelo público e pelo repórter de O Dia José Eduardo Vieira, Welberth Rezende prometeu fazer uma gestão abrangente. "O relacionamento é tudo. Ninguém governa sozinho. Macaé, eu ainda acho, que viveu por muito tempo como uma ilha, achando que era uma cidade que tinha muito orçamento, muito recurso e poderia viver sozinha. Não. A gente não pode viver sozinho. Nós precisaremos trabalhar com muito relacionamento com Brasília. E, seja lá quem for, o Witzel ou o Cláudio Castro, que hoje é o vice-governador que vai ser o próximo governador [em caso de impeachment de Witzel], o próximo prefeito vai ter que fazer esse trabalho de buscar recursos. Nós não podemos viver sozinhos. E, às vezes, a gente gasta um dinheiro que a gente tem, poderíamos gastar em outras ações, e tem linha de crédito, ajuda do governo federal ou do governo estadual para fazer aquilo. A nossa ideia é colocar uma pessoa da nossa secretaria para estar buscando o tempo todo, se inscrevendo em programa, fazendo relacionamento tanto em Brasília quanto no governo do estado para buscar incentivos e, assim, auxiliar os programas que vão ser desenvolvidos aqui".

Edmar, o "chefe de quadrilha"

Em entrevista exclusiva que será publicada nesta coluna, amanhã (26), o governador Wilson Witzel foi para o ataque: "Eu escolhi o secretário que tinha todas as qualificações... Há, por parte do Ministério Público Estadual, a conclusão de que o ex-secretário Edmar [Santos] foi o chefe da organização criminosa que praticou estes fatos na pandemia. O Gabriell Neves já era um velho conhecido dele", disse.

Dois pesos, duas medidas

Os áudios de Jandir Brandão, pai de Helena Witzel, mulher do governador do Rio, reclamando do então secretário Cleiton Rodrigues, circularam velozmente nesta semana nas redes sociais. Já o seu pedido de desculpas pelo desastre causado pela fala, poucos se deram ao trabalho de ouvir. Mas ele existiu.

O medo da pandemia

Cerca de 55,5% da população do Rio tem receio de ter sua renda familiar ainda mais reduzida por conta dos efeitos econômicos da pandemia. É o que mostra o levantamento do Instituto de Pesquisas da Fecomércio (IFec RJ), realizado com 436 consumidores do estado. Já para 28,9% dos consultados, a renda vai se manter como está, enquanto outros 13,1% acreditam que vai até aumentar.

PICADINHO

A ação Escola Por Todos, que reuniu marcas de educação e o Instituto da Criança, arrecadou mais de 9 toneladas de alimentos, o que possibilitou ajudar mais de 800 famílias de comunidades cariocas em situação de vulnerabilidade devido à pandemia.



Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta queda na letalidade policial após proibição de incursões policiais durante ações sociais.



Oportunidades previdenciárias com geração de caixa imediato para empresas é tema de webinar da BMS Projetos & Consultoria, na terça (28), às 16h.