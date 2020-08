Aliados do governador Witzel reclamam de vice

Em entrevista exclusiva ao jornal O Dia, o governador do estado do Rio, Wilson Witzel, fez elogios rasgados ao seu vice, Cláudio Castro. "Ele é antes de tudo um irmão que a vida me deu, é um amigo fiel, ele jamais trabalhou contra o governo e está trabalhando junto com deputados para dizer que ele tem absoluta certeza de que eu sou uma pessoa decente, honesta e que todos os atos que eu pratiquei no governo são em prol da sociedade e jamais com objetivos escusos". Mas fez uma menção enigmática: "Pedi para ele me ajudar com a questão da Fundação Leão XIII que ele é o responsável por articular essas políticas com a Fundação Leão XIII". Vamos lá. Há um clima pesado no ar. Tem gente no entorno do governador que está convencido que Castro estaria costeando o alambrado, andando perigosamente com conversas com bolsonaristas que estariam de olho na Polícia Civil e na indicação do novo titular do Ministério Público no ano que vem. No fim de semana, em Armação de Búzios, um participante de uma reunião com o vice-governador se surpreendeu com a desenvoltura de Castro. O vereador nos contou que parecia que o vice estava compondo um possível futuro governo num pós-Witzel. Uma fonte da coluna jogou uma maldade: "Vai que pinta uma delação premiada vinda da Fundação Leão XIII e mela tudo", disse. Haverá de alguém entender esta charada.

Fux é bom para Witzel ou Alerj?

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, é do Rio e tem bom conhecimento da política fluminense. A dúvida é se ele vai ceder à pressão da Alerj para retomar o impeachment do governador ou se ele vai estender para Wilson Witzel a boa ação de dar-lhe mais um balão de oxigênio. O taxímetro foi ligado hoje.

Vacina pode começar pelo Rio

O deputado Dr Luizinho (PP) é um dos parlamentares fluminenses com melhor trânsito junto à cúpula da área da Saúde em Brasília. Ele está otimista com o que pode vir para o Rio de Janeiro ainda este ano. "O que temos é o acordo Fiocruz x Astra Zeneca, para a produção em Bio-Manguinhos de 100 milhões de doses da Vacina de Oxford, com transferência de tecnologia para produção de IFA e de vacinas acima deste número de doses. Estamos falando de uma operação estimada entre R$ 1,6 e 2 bilhões, com um custo entre 10 e 20% do valor que os americanos estão pagando. Pela capilaridade do SUS, e a produção em larga escala em Bio-Manguinhos, é possível que sejamos um dos primeiríssimos países a aplicar a vacina".

Deu ruim para os ônibus

O Ministério Público entrou com execução de sentença contra o Sindicato das Empresas de ônibus da cidade do Rio, exigindo pagamento de multa de R$ 300 mil por exigir dos idosos documento diferente da identidade para ingressar nos ônibus.

Doação de respiradores

O deputado federal Jorge Braz (Republicanos-RJ) conseguiu, com o prefeito Marcelo Crivella, a doação de 26 respiradores e 25 monitores que foram distribuídos entre os municípios de Barra Mansa, Mendes, Volta Redonda e Miracema. Braz já tinha indicado, no orçamento, mais de R$ 10 milhões para a saúde do município do Rio.

PICADINHO

ONG Favela Mundo oferece aulas online para crianças e dicas para responsáveis durante pandemia. Os vídeos estão disponíveis nas redes sociais da organização.

Justiça proíbe estado do Rio de transferir verbas para o combate à Covid-19 da Secretaria de Desenvolvimento Social para outras unidades.

Receita Federal prorroga suspensão das ações de cobrança até 31 de agosto e mantém atendimento presencial para os serviços essenciais.