O pré-candidato Charlles Batista, do Republicanos, se disse o único representante da família Bolsonaro na disputa pela Prefeitura de São João de Meriti. Na live promovida pelo jornal O Dia, ele desqualificou os adversários. "Todos agora querem surfar na onda do presidente. Estou muito honrado com o convite que o meu senador Flávio Bolsonaro me fez. Infelizmente, algumas pessoas que outrora estavam alinhadas com a gente não mantiveram a mesma postura e fidelidade, já que o presidente da República disse que lealdade não se prescreve. E hoje, mais uma vez, assim como fez o governador Wilson Witzel, tentam enganar a população dizendo que são pré-candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro quando, na verdade, não são. E as atitudes deles falam por si mesmo". Ele fez questão de citar os nomes de oponentes que, no racha do presidente com o PSL, preferiram não se alinhar com Bolsonaro. "Na nossa cidade, nós temos o atual prefeito, Dr. João, que é do DEM, totalmente alinhado com Rodrigo Maia. Nós temos o pré-candidato Leo Vieira (PSC), que é totalmente ligado ao governador Wilson Witzel e ao ex-prefeito dessa cidade Sandro Matos, temos o pré-candidato Professor Joziel (PSL), que a princípio se elegeu com o presidente Bolsonaro, mas, infelizmente, quando houve esse racha, preferiu ficar do lado de lá, temos o deputado Giovani Ratinho (PROS), que também é ligado ao governador, e temos o Paulinho do Sindicato, que é do PT. Em relação ao pré-candidato do PSOL [Vinícius Baião], eu até prefiro não gastar meu tempo falando dele". E mais: "É uma situação até delicada de se falar, mas tem pré-candidato aqui na minha cidade que não tem nenhum alinhamento com o presidente da República, que, infelizmente, quando houve o racha entre o presidente da República e o Bivar [presidente do PSL], a separação do PSL, preferiram se manter no PSL por benefício próprios e não quiseram acompanhar o direcionamento do presidente da República. Nossos intuitos não são benefícios particulares e, sim, a mudança do nosso Brasil, do nosso estado e mais especificamente aqui de São João de Meriti".

Endividamento dos fluminenses

Pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) com consumidores fluminenses constatou que nos últimos três meses 64,7% dos entrevistados se disseram endividados de alguma maneira. Na projeção dos próximos três meses, 14,9% informaram que os seus gastos com bens duráveis vão aumentar; para 43,4%, no entanto, vão se manter iguais; e, para outros 41,7%, devem diminuir.

Japeri: Onde foram parar R$ 11 milhões?

O Tribunal de Contas mandou notificar o ex-prefeito de Japeri Timor (Republicanos) por falta de discriminação de forma individualizada e detalhamento de informações de gastos de verbas repassadas no valor de R$ 11 milhões.

União pelo turismo do Rio

Os principais símbolos turísticos do Rio se uniram para atrair turistas. O Cristo Redentor, Bondinho Pão de Açúcar, a roda gigante Rio Star, Arcos da Lapa, Jardim Botânico formaram uma frente em favor da cidade. A Rodoviária do Rio aderiu à iniciativa com protocolos de segurança ao público como a obrigatoriedade do uso de máscara durante toda a permanência no local, a aferição de temperatura nos acessos e sinalização de distanciamento mínimo de 2 metros entre pessoas. Em todos os locais, também à disposição de todos, dispensers com álcool 70%. E uma iluminação especial sem qualquer custo ao poder público.

PSOL de comando novo

PSOL protocolou a oficialização da deputada estadual Dani Monteiro para a liderança do partido. Ela foi assessora da vereadora Marielle Franco na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

PICADINHO

Leão XIII promove ação, hoje (19), às 10h, na Lapa, para marcar o Dia Nacional de Luta da Pessoa em Situação de Rua.



Advogado criminalista Paulo Klein participa da live do projeto "Jovens Criminalistas", amanhã (20), às 19h, no Instagram @jovenscriminalistas.



O empresário e vice-presidente do Cadeg, Armed Nemr, é o convidado do deputado federal Marcelo Freixo para a live "Os desafios dos empresários da cidade, no período pós pandemia", hoje (19), às 11h, no Instagram @armedrio. A conversa vai abordar, principalmente, a retomada das atividades empresariais e quais os desafios encontrados durante a liberação gradual do comércio no Rio de Janeiro.