Alex Martins promete um novo ciclo em Volta Redonda

O escolhido pelo PSB para disputar a eleição de prefeito na Cidade do Aço é o advogado Alex Martins, que já foi presidente da OAB da cidade por três vezes. "A nossa pré-candidatura é movida pelo meu desejo e vontade de romper com ciclo de vícios que Volta Redonda tem e a gente dá oportunidade às pessoas estabelecer um novo ciclo. Um ciclo de virtudes. Eu tenho profundo respeito por todos que já estiveram a frente da nossa cidade. Desde o seu processo de emancipação até o atual governo. Mas Volta Redonda não pertence a um grupo político. Volta Redonda não pertence a uma pessoa. Volta Redonda pertence ao seu maior patrimônio, a população, a cada cidadão, a cada cidadã. Quando eu falo nesse rompimento desse ciclo de vícios para efetivar um ciclo de virtudes, é a gente estabelecer um projeto de cidade e não um projeto de poder. Um projeto de cidade que contemple as pessoas, o respeito como pessoa humana, que possam se sentir valorizadas no bem estar, no espaço público. As pessoas que tenham os seus direitos assegurados pelo município. Direitos básicos. O que nós representamos é uma verdadeira alternativa. Não faço parte de nenhum grupo político. Se for ver essas 13 ou 14 pré-candidaturas, a metade já esteve, num passado distante ou num passado muito próximo, ligações políticas, por interesses políticos próprios. Eu não tenho. Não estou submetido a nenhum grupo desses".



Consciente, Alex Martins propõe um programa de realização. "A nossa pré-candidatura não veio para resolver problema do mundo. Ela veio para poder ajudar a resolver os problemas das pessoas em Volta Redonda. Nós queremos romper com a sobrecarga da estrutura".

Perguntar não ofende

Um economista que estuda o Rio mandou essa: "O Cláudio Castro afirmou que tem como meta diminuir os impostos sobre combustíveis e energia elétrica. Como fará isso se com as alíquotas atuais e as dívidas suspensas não se tem atualmente dinheiro nem para pagar a folha de dezembro e o décimo terceiro?"

Sem energia

As constantes quedas de luz e variação na tensão de energia levaram o presidente do Conselho da Firjan Nova Iguaçu e região, Carlos Erane Aguiar, a criar um comitê para dialogar diretamente com a Light a melhoria nos serviços, que impactam na produção industrial na Baixada.

O mundo dá voltas

Em 2018, a deputada Renata Souza (PSOL) enfrentou um processo de cassação orquestrado pelo governador Witzel, depois que ela o denunciou por violação dos direitos humanos à ONU. Agora, com Witzel afastado, a pré-candidata à Prefeitura do Rio vê no atual momento uma oportunidade de a esquerda mostrar ao eleitor que há opções fora do eixo Crivella x Paes nas próximas eleições municipais.

PICADINHO

A Rodoviária do Rio acaba de receber o selo Safe Travels pelos protocolos de segurança sanitária implementados pela concessionária.

O Grupo Guanabara e a rede Intercity Hotels se unem para lançar vantagens aos viajantes e fomentar o turismo nacional.

Centro Cultural Light aborda as estações do ano em sua programação de setembro. Di Cavalcanti também será homenageado em conteúdo especial online.