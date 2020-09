Quadro eleitoral no Rio em fase de ajuste

A semana será intensa na política carioca. O quadro eleitoral passa da fase das pré-candidaturas para outro estágio, sem dúvida, mais realista. O temor dos que acreditam na chamada terceira via é não conseguir viabilizar uma candidatura forte o suficiente para quebrar a polarização Marcelo Crivella (Republicanos), atual prefeito; e seu principal oponente, Eduardo Paes, o antecessor. Paes disse ao colunista: "eu posso até não ganhar, mas o Crivella também não ganhará". Eduardo não quer escancarar, mas o que ele pensa é que ele próprio é o único que pode derrotá-lo no próximo pleito. Já seus adversários rezam de joelhos para vir da Justiça um coelho que tire Paes da disputa: uma investigação matadora ou uma prova de algum ato gravíssimo que o ex-prefeito tenha sido responsável durante a sua gestão. A esquerda, por sua vez, não conseguiu união entre as forças e está difícil isto acontecer. Se Marcelo Freixo, com seu lastro de militância e prestígio na oposição, não conseguiu unidade, é difícil acreditar que a deputada estadual Renata Souza reúna os insatisfeitos com Bolsonaro em torno da sua candidatura. Rede, PSB e PDT fizeram das tripas coração para a convergência de apoio a um só nome, mas pergunte para Martha Rocha (PDT) e Eduardo Bandeira de Mello (Rede) se está sendo fácil decidir. Benedita da Silva (PT) tem votos fiéis que a reconduzem para cargos legislativos, mas é incerto que seja a surpresa da disputa para o executivo. Cyro Garcia, desde 1974 na política, Enfermeira Rejane (PCdoB), Clarissa Garotinho (Pros), Cristiane Brasil (PTB), Fred Luz (Novo), Glória Heloiza (PSC), Hugo Leal (PSD), Paulo Marinho (PSDB), Paulo Messina (MDB), Rodrigo Amorim (PSL), Cabo Daciolo (PP) são nomes que sabem suas limitações eleitorais. A segunda fase do jogo eleitoral 2020 começa agora. Outubro é a terceira fase e alguns destes nomes vão desistir para já fortalecer os mais viáveis. Na primeira semana de novembro, teremos a rearrumação definitiva antes do primeiro turno. Vai que o povo cansado de blá blá blá mata a disputa logo e nem deixa ir para segundo turno. Eleição de tiro curto tem destas coisas. A ver.

A política na vida das gêmeas

Cris Gêmeas (esq), vereadora de dois mandatos consecutivos, é hoje pré-candidata à prefeita de Mesquita. A sua principal bandeira é lutar por um hospital 24 horas na cidade. Ana Cristina (dir), professora no ensino médio, é pré-candidata à Câmara de Vereadores.

O Rio pelos animais

As entidades que cuidam dos animais estão pressionando os deputados federais do Rio a apoiarem o Projeto de Lei 1095, de Fred Costa (PATRI/MG), que altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para estabelecer pena de reclusão a quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos; e instituir penas para estabelecimentos comerciais ou rurais que concorrerem para a prática do crime.

Destruição ambiental em Arraial

O Ministério Público Federal mandou oficiar a União, Marinha do Brasil, ICMBio, Colônia dos Pescadores de Arraial do Cabo e Aremac para que se manifestem sobre a demolição do paiol de pesca situado na Praia da Ilha do Cabo Frio (Ilha do Farol), no dia 17 de agosto, e sobre a demolição do "Paiol do Maramutá", no dia 3 de setembro. A suspeita é de mais destruição contra o meio ambiente na região dos Lagos.

Portal da Transparência

Para garantir transparência sobre os equipamentos comprados pela prefeitura para o combate à covid, a vereadora Teresa Bergher apresentou e a Câmara aprovou o projeto que cria um portal para publicação de tudo o que for adquirido durante a pandemia. Teresa quer saber, por exemplo, por que e para onde foram os respiradores que a prefeitura teria doado a outros municípios.

PICADINHO

Ecad e Casa Firjan correalizam debate, amanhã (8), às 19h, sobre música como estratégia de negócio. Evento online é gratuito no site da Casa Firjan.

Micros e pequenas empresas puxam alta de 6,2% na busca por crédito em julho, revela Serasa Experian.

