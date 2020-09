Nova lei ajuda o Rio na disputa por mercado

Está na mesa do governador em exercício, Cláudio Castro, para ser sancionado, o Projeto de Lei 2772, de autoria do próprio Poder Executivo, aprovado pela Alerj, em uma votação esmagadora com 56 votos a favor e 8 contra. Ele é fruto de um longo estudo da Secretaria Estadual de Fazenda e um amplo debate, com audiências públicas, na Assembleia Legislativa, que contou com a participação de várias entidades do setor produtivo fluminense. Quando o governador oficializar a nova lei, a certeza dos empresários é que amenizará a concorrência desleal hoje praticada por alguns que estão sediados em terras capixabas. A propósito, a nova lei abraçada pelos deputados, pode se dizer, é "copiada" do estado do Espírito Santo. Pelos estudos da Fazenda, será recuperada a competitividade, ofertas de emprego e vai ser dinamizado outros setores como os portos e o de transportes.



Diante de um cenário tão conturbado e de tantos fatos negativos, em um raro consenso do Executivo e Legislativo, surge a esperança para a retomada da economia fluminense. O que ninguém entende é como o Rio de Janeiro, segundo mercado consumidor do Brasil, possa perder para estados concorrentes somente porque apresentam uma base tributária competitiva, e por isso mais atraente. A discrepância dos últimos anos fez com que muitos empresários deixassem o Rio e se instalassem em Minas, São Paulo e no próprio Espírito Santo. O projeto deve entrar em vigor 30 dias após a sua publicação.E poderá ser entendido como a primeira real vitória de Cláudio Castro depois que assumiu o lugar de Witzel.

Compromisso com o meio ambiente

Fundação SOS Mata Atlântica lança manifesto para os candidatos às Eleições 2020. A organização, que desde 1989 desenvolve plataformas para candidatos, pede compromisso para a implementação de Planos Municipais da Mata Atlântica.

A volta depois da Covid-19

Após quase 60 dias afastado do plenário, o deputado Marcelo Cabeleireiro foi ao Rio para participar das votações. Ele teve 87% de um dos pulmões comprometido pela doença e ainda está em tratamento domiciliar e fazendo sessões diárias de fisioterapia respiratória. Foram 23 dias de internação na Santa Casa de Barra Mansa. Momentos difíceis, em que o parlamentar esteve entre a vida e a morte.

A esquerda em Caxias

O PSOL escolheu a professora Ivanete Silva para disputar a prefeitura de Duque de Caxias. Mulher negra, ela tem sido apresentada pelo partido como uma alternativa de esquerda para romper com a continuidade de gestões feitas pelos mesmos grupos na cidade.

Empresa milionária e poderosa

A empresa Consórcio Artelagos 2º Distrito de Duque de Caxias criada em 01/06/2020 ganhou na Prefeitura, um mês depois de constituída, um contrato de drenagem e pavimentação no valor de R$ 96,6 milhões. A Artelagos é junção das empresas Artelagos Artefatos de Concreto e FMV Construções e Locações de Equipamentos. Carolina de Miranda Santos Braun, administradora do Consórcio Artelagos, também comanda a Artelagos Artefatos de Concreto, que possui outros contratos milionários com o município.

PICADINHO

A Invepar lança hoje (14) Edital de Seleção de Projetos Socioambientais 2020. Serão priorizadas as iniciativas realizadas nas comunidades do entorno da Linha Amarela e do MetrôRio, no Rio de Janeiro, que tenham foco em educação, meio ambiente, cultura ou esporte.

Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro (Socerj) será transmitido online, ao vivo, de quarta (16) a sábado (19). Programação inclui 156 palestrantes – nacionais e internacionais - que se revezarão em 40 atividades; 6 jornadas multiprofissionais; além de cursos de capacitação e apresentação de estudos destacados no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia.



Bosisio Advogados realiza hoje (14), às 17h, webinar "As novas tendências do direito do trabalho e desportivo: uma visão do futuro", no Youtube.