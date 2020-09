A péssima imagem da política do Rio

O prefeito Marcelo Crivella pode ficar inelegível por 8 anos. Seis dos sete desembargadores do TRE-RJ votaram a favor. Um dos integrantes pediu vista e adiou a decisão para quinta. Entre as acusações está a de abuso de poder. Crivella diz que vai recorrer e que participará do pleito.

A candidatura da ex-deputada Cristiane Brasil (PTB) à Prefeitura do Rio não resistiu. Bem que ela pretendia insistir, mesmo presa. A busca e apreensão nas casas de Eduardo Paes e Crivella poderão trazer desdobramentos para a disputa eleitoral. O ex-governador Wilson Witzel está bem próximo do impeachment pela Alerj. O que não chega a ser uma paz para seu substituto, Cláudio Castro. No curso da história, vários governantes passaram pelas instalações das Polícias Civil, Militar e Federal. Algumas dezenas de políticos calçaram tornozeleiras e rechearam mais seu prontuário do que suas folhas de serviço.



Quando o ex-governador Sérgio Cabral ameaçou delatar membros do Judiciário, juízes e desembargadores, inclusive, o presidente do STF, Dias Toffoli, em seu último dia no cargo, rapidamente mandou arquivar a investigação.



A política do Rio é diferente do que se pratica no Brasil? O economista Sérgio Besserman disse certa vez: "Muita atenção ao que ocorre aqui. O que acontece no Rio hoje acontecerá no Brasil amanhã". Pode ser. O professor Mauro Osório, atualmente, é consultor especial da Alerj. Ele diz que "o grosso do impacto econômico e social da corrupção não está no que se deixa de fazer com o recurso que foi desviado. Está em tudo o que a lógica política que se estabelece sobre a corrupção obstaculiza e desarticula. São políticas descoordenadas, projetos com pouca ou nenhuma visão estratégica e inibição de ações que poderiam trazer concretos benefícios".