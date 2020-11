Hugo Leal é o homem forte do PSD Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 27/11/2020 05:00

As eleições terminam no próximo domingo com o segundo turno em alguns municípios do país e o PSD teve um balanço positivo dos resultados. A avaliação é do presidente estadual do partido, deputado Hugo Leal, que assumiu o comando da legenda após a morte do senador Arolde de Oliveira. "O PSD vai triplicar o número de prefeitos e mais do que duplicou o número de prefeitos e vereadores eleitos pelo partido no Rio de Janeiro nas eleições de 2020, em comparação com o resultado do pleito municipal de 2016". Para o segundo turno, o deputado aguarda o resultado da eleição à prefeitura de Campos, onde Wladimir Garotinho leva vantagem. "Em 2020, foram cinco no primeiro turno: Alfredão Rodrigues, em Itaperuna; o deputado federal Alexandre Serfiotis, em Porto Real; Roninho Moreira, em Aperibé; o Dr. José de Castro, em Conceição de Macabu, no Norte Fluminense; e Geane Vincler, em Cardoso Moreira, primeira prefeita eleita pelo PSD no estado. O sexto prefeito do PSD será de Campos dos Goytacazes ondeWladimir Garotinho teve 43% dos votos para prefeito no primeiro turno, e, pelas pesquisas, é franco favorito para ser eleito prefeito no segundo turno".

Hugo Leal também ficou satisfeito com as Câmaras Municipais do estado. "Em número de vereadores eleitos no estado, o PSD registrou um aumento de 130%, o maior salto entre todos os partidos no Rio de Janeiro. O partido subiu de 36 vereadores em 2016, para 83 vereadores eleitos - entre estes, 12 mulheres - agora em 2020, alcançando o patamar dos outros principais partidos no estado. Nestas eleições, o DEM elegeu 97 vereadores, o PSC, 96, PL, 89, SD, 85; o PSD empatou com o MDB com 83".



PÓS-ELEIÇÕES



Após as análises dos resultados finais no domingo, Hugo Leal diz quais serão os próximos passos. "São iniciativas para seguir fortalecendo o PSD já com vistas às eleições de 2022, com foco, inicialmente, no crescimento das bancadas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Rio. O PSD/RJ vai aproveitar a experiência de sucesso do PSD nacional - que tem uma bancada de 12 senadores e 37 deputados federais e elegeu 636 prefeitos no primeiro turno de 2020".

Segundo turno das eleições

O presidente do TRE-RJ, Cláudio Brandão, acredita que até as 19h, 20h, já teremos os nomes dos prefeitos eleitos. No estado do Rio, cinco municípios terão segundo turno. A organização para votação será mantida, mas o TRE-RJ vai tentar convocar novos mesários. No primeiro turno, "algumas mesas não estavam completas", explicou Brandão.

