Por Nuno Vasconcellos

Publicado 21/01/2021 05:00 | Atualizado 23/01/2021 09:53

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL), candidato à presidência da Câmara dos Deputados na disputa contra o preferido de Rodrigo Maia (DEM), Baleia Rossi (PMDB-SP), veio ao Rio de Janeiro e não saiu com as mãos abanando. Nesta quarta-feira, em pleno feriado de São Sebastião, Lira e 22 dos 46 deputados da bancada federal do estado foram recebidos pelo presidente da Alerj, deputado estadual André Ceciliano (PT). "Eu conheço o Arthur há algum tempo e o nosso encontro, que eu recepcionei, foi muito proveitoso. O problema do PT com ele é apenas porque conta com o apoio do presidente Bolsonaro. Mas ele terá autonomia", acredita Ceciliano. Na avaliação do presidente da Assembleia, Bolsonaro não imporá sua pauta de costumes como se possa pensar. Outra, Lira vai enfrentar as reformas tributária e administrativa. O melhor é que ele vai ouvir os deputados, enviar antecipadamente a pauta para que todos tomem conhecimento do que será debatido e estar mais próximo das bases", disse ele..



GOVERNADOR DO ESTADO



Um dia antes foi a vez de Arthur Lira impressionar o governador em exercício Cláudio Castro em encontro no Palácio Guanabara. Tanto no Guanabara como no Tiradentes, o que se diz da preferência por Lira é que Rodrigo Maia, apesar de ser do Rio, pouco teria feito em defesa dos royalties e mais recursos para estado. Sob o aspecto político, incomoda que Baleia Rossi representa o ex-presidente Michel Temer. Muito mal visto na bancada fluminense.

Biden conhece bem o Rio

Joe Biden, presidente dos EUA Franklin Toscano

Mexendo nos seus arquivos pessoais, o colunista Franklin Toscano recuperou uma foto de 2013 do então vice-Presidente, Joe Biden, num discurso que fez às margens do Cais do Porto, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Biden disse: "O Brasil é desenvolvido, não é mais emergente".

Equilíbrio das finanças do Rio

A Comissão de Representação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro vai ouvir hoje (21) o secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo. A ideia é apresentar à Prefeitura um relatório final com sugestões para recuperação e equilíbrio das finanças no dia 18 de fevereiro. Representantes de diversos setores da economia também serão ouvidos nos próximos dias.

A justiça foi feita

A Justiça Federal condenou a União a indenizar familiares de vítima de Operação das Forças Armadas em 15 de março de 2015, na comunidade na Vila do João, no Rio, no valor total de R$ 250 mil. A União deve pagar indenização por danos materiais mediante pensão mensal de um salário mínimo por mês, a partir da data em que ocorreu o assassinato, à filha da vítima até completar 25 anos de idade.