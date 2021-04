Helena Werneck tem hoje reunião com Daniel Soranz sobre vacinação Divulgação

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 14/04/2021 05:00

Em qualquer outro momento, a vacinação não teria o peso político que agora a pandemia do novo coronavírus a transformou. Depois das pessoas idosas, está chegando a hora da vacinação de um novo grupo prioritário, que inclui pessoas com comorbidades, deficiência permanente, trabalhadores de saúde, educação, serviços de limpeza urbana, policiais militares, policiais civis, guardas municipais, bombeiros e agentes penitenciários. Essa nova fase começa no próximo dia 26 no Rio de Janeiro. Para se preparar para atender aos deficientes, a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, vai se reunir hoje com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, para apresentar o projeto Vacinação Acessível, visando a imunização mais eficiente desse público. No encontro, a secretária vai oferecer os sete centros de referência para que sejam utilizados como postos de vacinação contra a covid-19. Eles ficam localizados no centro da cidade, Vila Isabel, Campos Grande, Santa Cruz, São Conrado, Irajá e Mato Alto (Jacarepaguá).



PRÓXIMOS PASSOS



Com o projeto Vacinação Acessível, desenvolvido pela secretaria, este grupo prioritário terá informações mais diretas e claras sobre a imunização e todo o material de comunicação estará em formatos acessíveis e de fácil compreensão, como libras, legenda, narração, linguagem simples e QR Code. A previsão é que até o dia 29 de maio sejam vacinados o grupo até 45 anos. "O projeto é muito importante, porque trará entendimento de todas as etapas de vacinação para as pessoas com deficiência. Elas já chegam confiantes, sabedoras dos documentos que precisam levar, o que precisam fazer caso tenham que preencher a autodeclaração e, principalmente, saberem corretamente as datas de vacinação", explicou Helena Werneck.

Painel em 7k para deputados

Nova sede da Alerj, na Rua da Ajuda, contará com painel eletrônico com resolução em 7k. Será o maior e mais moderno de todos os Legislativos estaduais e municipais do país. Previsão é de que tudo esteja pronto em 60 dias. O antigo plenário do Palácio Tiradentes será mantido para sessões solenes e, futuramente, será um centro cultural voltado à democracia.

Sem honraria para Dr. Jairinho

O deputado Noel de Carvalho (PSDB) protocolou pedido de revogação da Medalha Tiradentes dada ao vereador Dr. Jairinho, preso em investigação sobre a morte do menino Henry Borel. "Como parlamentar, sinto-me na obrigação de pedir a revogação da Medalha Tiradentes concedida ao Doutor Jairinho por se tratar da máxima honraria concedida a personalidades que tenham prestado bons serviços ao estado, ao Brasil e à humanidade”.

Tratamento ineficaz contra covid-19

O vereador Marcos Paulo (PSOL) apresenta na Câmara Municipal do Rio um projeto de lei que obriga farmácias e drogarias a afixar um cartaz alertando que medicamentos como cloroquina e ivermectina não são eficazes no tratamento da covid-19.

Negócios Sustentáveis na Baía

Interessados em participar do 1º Mapa de Negócios Sustentáveis na Baía de Guanabara podem se inscrever gratuitamente, em formulário on-line, até o dia 16. Objetivo é contribuir para transformação da realidade socioeconômica e ambiental da região a partir do fortalecimento de negócios que trazem impacto ambiental positivo para os 17 municípios da bacia hidrográfica.