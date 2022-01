Sindicato dos Policiais Penais pressiona pela saída de Fernando Veloso - Divulgação

Publicado 12/01/2022 17:05

Os policiais penais acenderam a fogueira para tentar fritar o secretário de Administração Penitenciária, Fernando Veloso. Em um ato realizado nesta quarta-feira (12), na Central, o sindicato da categoria pressionou pela saída do delegado da Polícia Civil, que substituiu o polêmico Raphael Montenegro

O pomo da discórdia é a proposta para criar a lei orgânica da categoria: na gestão anterior, uma minuta já havia sido debatida com os trabalhadores e passado pelo crivo do setor judiciário da secretaria. Veloso, porém, apresentou uma proposta totalmente nova — de apenas duas páginas — e acabou se desgastando com os profissionais.

Gutembergue de Oliveira, presidente do sindicato, alega que as ações do secretário são contrárias aos interesses da classe. E diz ainda que o delegado não compreende os meandros das atividades exercidas:

"Nossa atuação vai muito além do policiamento dentro das cadeias. Também somos nós que fazemos a recaptura de presos evadidos do sistema e o monitoramento de tornozeleiras eletrônicas", exemplifica.

O sindicalista ressalta que o descontentamento não chega, no entanto, ao comando do Palácio Guanabara.

"O secretário tirou o pino da granada, que só pode explodir em dois lugares: no colo dele ou do governador. Espero que seja no dele, já que, até o momento, entendemos que o governador não tem nada a ver com isso".