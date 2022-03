Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia - Banco de imagens

Palácio Pedro Ernesto, na CinelândiaBanco de imagens

Publicado 08/03/2022 13:44

Em meio ao calorão do Rio, a Câmara ficou sem energia por aproximadamente 20 minutos nesta terça-feira (8). Embora as luzes já tenham reacendido, os relatos são que o sistema de refrigeração ainda não foi restabelecido — e nem a internet. Quem tentar visitar o site oficial da Casa vai se deparar com uma mensagem de erro.

O apagão afetou não só o Palácio Pedro Ernesto, como também o prédio anexo.

Curiosamente, os vereadores estavam em uma reunião com os presidentes da Comlurb... e da concessionária Light. A energia caiu bem no momento em que os presentes se despediam, depois de uma conversa com muitas cobranças de realização de uma série de serviços.