IML do Centro do Rio vai receber obra orçada em R$ 6,3 milhõesReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 03/05/2022 09:00

O Instituto Médico Legal do Rio, na Avenida Francisco Bicalho, vai tomar um banho de loja. A reforma do prédio construído em 2008 começou ontem, e a previsão de conclusão dos trabalhos é de até um ano — seis meses, prorrogáveis pelo mesmo período. Ao todo, o investimento é de R$ 6,3 milhões em obras estruturais e de modernização, atendendo às normas do Ministério da Saúde e da Anvisa. Estão programados os serviços de recuperação do telhado com impermeabilização das calhas; climatização dos ambientes; reforma das salas da necropsia e de corpo de delito; recuperação das instalações elétricas e hidrossanitárias; instalação de reservatórios de água; recuperação da escada metálica e substituição de esquadrias e portas. Vale lembrar que, mesmo com a presença dos técnicos da Emop por lá, os atendimentos continuarão sendo realizados normalmente. A média é de 200 a 300 casos por dia — sendo a maior parte de exames de corpo de delito para pessoas que sofreram algum tipo de agressão.





Insatisfação nas forças de segurança

Delegado da Polícia Federal licenciado, o deputado Felício Laterça (PP) vai hoje ao Ministério da Economia para saber o andamento das propostas de reestruturação das carreiras das forças de segurança — promessa de campanha de Jair Bolsonaro (PL). Na semana passada, ele enviou um ofício a Paulo Guedes, ainda sem resposta. Sua categoria — única com sinalização de ter o pleito atendido — está bem na fita, mas o parlamentar se preocupa com os rodoviários. Insatisfeitos, eles ameaçam cruzar os braços.

Olho comprido no prato de Paes

Marcelo Freixo tenta abocanhar um setor muito próximo ao prefeito Eduardo Paes: o de bares e restaurantes. Ele andou sentando à mesa de nomes como Katia Barbosa, Toninho do Momo, e Felipinho do Bar Madrid.

Picadinho

O ex-prefeito de Niterói e pré-candidato a governador do Rio pelo PDT, Rodrigo Neves, participa hoje, às 18h30, de um bate-papo com a deputada estadual Martha Rocha.

Hoje, uma equipe do Hemorio vai estar no Carioca Shopping das 10h às 15h para uma campanha de doação de sangue.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio está com as inscrições abertas até o dia 15 para o 3º Festival de Fotografias.

Com temas que envolvem humor, medo, folclore e mitos, o projeto "Reconto - Cada qual no seu recanto" traz maratona gratuita de contos a várias unidades do Sesc no estado do Rio.