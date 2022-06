Pedro Paulo (PSD) aproveitou uma agenda ao lado do prefeito Eduardo Paes para estimular os seguidores a contribuírem com sua campanha. - Divulgação

Publicado 06/06/2022 17:35

Em tempos em que o financiamento privado de campanhas só é permitido por meio de doações de pessoas físicas, o atual deputado federal — e aspira à reeleição — Pedro Paulo (PSD) aproveitou uma agenda ao lado do prefeito Eduardo Paes para estimular os seguidores a contribuírem com sua campanha.

Ao divulgar o lançamento de obras da administração da qual não faz mais parte, no último sábado (4), ele abriu o post com a imagem de um bolo com o tema “Faz um pix pra mim”.

No primeiro compromisso do dia, ele esteve ao lado de seu afilhado político na Câmara Márcio Ribeiro (Avante) e de Guilherme Schleder, ex-secretário de Esportes que restabeleceu o Rio em Forma - programa cujo site ainda está fora do ar, embora, segundo a pasta, tenha 20 mil alunos.

O dia continuou no Condomínio Parque Irajá, junto com a vereadora Rosa Fernandes (PSC) e o aspira da família da Zona Norte à reeleição, Sérgio Fernandes (PSD).