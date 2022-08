Relator do caso já pediu data - Marcio Mercante / Agência O Dia

Marcio Mercante / Agência O Dia

Publicado 14/08/2022

Os servidores do município estão animados com a volta do acordo de resultados, interrompido durante os anos Crivella. Só que o "décimo-quarto", previsto para bater na conta apenas no ano que vem — caso as metas sejam batidas — foi parar na Justiça: uma ação popular contesta a constitucionalidade do decreto editado por Eduardo Paes. E a primeira instância já concordou com o pedido do autor da ação, o advogado Thiago Lace Cordeiro de Figueiredo. O Palácio da Cidade apresentou recurso — e os argumentos foram ratificados pelo Ministério Público. Ambos defendem que não há dano ao erário, pelo contrário: o objetivo da medida é justamente aumentar a arrecadação. O relator, desembargador Mauro Dickstein, já solicitou data.

Picadinho

No Dia dos Pais, o Grupo de Clarinetas Resgate se apresenta no projeto Música no Assyrio, no Theatro Municipal.

Com oficinas de capoeira, futsal, vôlei, futebol, jiu-jitsu, cultura germânica, canto e cultura negra, o Polo de Extensão da Uerj em Petrópolis está com inscrições abertas.

A exposição "Calder + Miró", com curadoria de Max Perlingeiro, poderá ser visitada a partir da próxima sexta-feira, na Casa Roberto Marinho. São cerca de 150 peças.