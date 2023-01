STF passa por perícia da PF após atos terroristas - Marcelo Camargo/Agência Brasil

STF passa por perícia da PF após atos terroristas Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 09/01/2023 18:25

Segundo a Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil (ACIE) e Associação dos Correspondentes Estrangeiros (ACE), ao menos 12 jornalistas foram agredidos por extremistas que depredaram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Dentre os profissionais, três são correspondentes internacionais que também estavam no local para a cobertura do ato.



De acordo com relatos, os jornalistas sofreram violência física, intimidações e roubo de equipamentos. Em nota conjunta, as duas associações se solidarizam com as vítimas e dão detalhes de alguns dos casos de violência, como o de um repórter da agência turca Anadolu, que levou tapas no rosto. A brasileira Mariana Dias também foi agredida, tendo sido derrubada e chutada.



Leia abaixo a íntegra:



"A ACIE (Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil) e a ACE (Associação dos Correspondentes Estrangeiros), vem a público condenar os ataques em Brasília que chocaram o Brasil e o mundo neste domingo, dia 08/12/2023. Condenamos a invasão dos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Também condenamos, com veemência, os ataques aos 12 jornalistas (segundo o último levantamento) que estavam apenas cumprindo o seu dever de informar ao Brasil e ao mundo sobre os atentados aos prédios que sediam os 3 Poderes e a situação de caos na capital do Brasil.

Entre os jornalistas atacados ontem, estão três correspondentes estrangeiros. O fotógrafo Evaristo Sá, da Agência de Notícia France Press (AFP), foi abordado por manifestantes e teve o seu equipamento roubado. A jornalista Marina Dias, do jornal The Washington Post foi agredida pela multidão, jogada no chão e levou vários chutes. Tentaram roubar o celular dela, que foi salva por um segurança do Ministério da Defesa. Um repórter da agência Anadolu, da Turquia, levou tapas no rosto enquanto cobria os atos no Palácio do Planalto. Além disso, um fotógrafo da Agência Reuters teve parte do seu equipamento confiscado pela multidão.

A ACIE e a ACE reafirmam seu compromisso com a democracia brasileira e com a liberdade de expressão. Jornalistas agredidos enquanto cumprem seu papel são um ataque à liberdade de imprensa, que tem garantia constitucional no Brasil. Para que tenhamos um Estado Democrático de Direito, jornalismo livre e seguro são essenciais.



A ACIE e a ACE se solidarizam com os jornalistas brasileiros e estrangeiros agredidos neste domingo em Brasília, seus familiares e amigos. Pedimos que se responsabilizem os culpados pelos ataques aos jornalistas e por cenas que o Brasil jamais pensou em ver registradas em sua história."

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.