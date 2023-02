Resultado da votação - Reprodução

Publicado 15/02/2023 18:00 | Atualizado 15/02/2023 18:16

A votação para entrega de Medalha Tiradentes ao rapper Emicida foi rejeitada após votação nominal, que aconteceu em nova polêmica na Alerj. Ao todo, foram 22 votos contrários, com maioria da ala conservadora da Casa. 19 deputados marcaram presença e não votaram — o mesmo número de votos favoráveis.

Ao criticar o cantor, Alan Lopes (PL), que pediu a votação nominal, atacou o conteúdo das músicas de Emicida. Em discurso, o parlamentar criticou a letra do som "Dedo na ferida", e apontou a canção como imprópria, sendo um ponto contra para entrega da medalha. "Eu não acho que seja adequado, numa casa de leis, que um cidadão que não respeita as leis seja honrado com essa honraria máxima".

Durante manifestação, o deputado Carlos Minc (PSB) criticou o tempo gasto com discussões em torno das homenagens, e aproveitou para fazer uma observação sobre a postura de colegas. "Muitas vezes aqui no parlamento a linguagem não é tão recatada quanto a que está se exigindo. Muitas vezes o que a gente ouve aqui é o contrário de poesia, é baixaria. Se a gente for julgar a periferia, oprimida, excluída, a primeira coisa que deveríamos fazer aqui é dar o exemplo, e não usar linguagens tão chulas e agressivas uns com os outros".

Após a recusa, o projeto segue para arquivamento.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.