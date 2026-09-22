Publicado 22/09/2026 05:00 | Atualizado 22/09/2026 17:12

Levantamento do Congresso em Foco identificou seis núcleos familiares brasileiros com quatro ou mais candidatos , que juntos somam 33 nomes nas eleições deste ano. Só Jair Bolsonaro (PL) conta com a esposa, Michelle, e os filhos Flávio, Carlos e Jair Renan. E, também, a ex-mulher, Rogéria Bolsonaro. Entusiasmado, o irmão do ex-presidente Renato Bolsonaro está confiante que se elege deputado federal. Valéria Bolsonaro, esposa do primo de segundo grau de Jair, é outra que se lançou na política. O avô do marido de Valéria era irmão do avô do ex-presidente, tornando o marido primo distante. Ela utiliza o sobrenome por conta do casamento. Atenção: apesar de usar o sobrenome, Marcelo Bolsonaro não tem parentesco consanguíneo direto conhecido, porém promete votar sempre com a "família".

Estudante cria ferramenta para mobilidade

Estudante de Ciência da Computação do Cefet-RJ, Davi de Mendonça Teles Guimarães desenvolveu o CityFlow, uma linguagem de programação capaz de modelar ruas, cruzamentos, semáforos e fluxos de veículos. A ferramenta permite simular cenários de trânsito e avaliar mudanças na mobilidade urbana. O projeto, ainda experimental, pode apoiar futuras pesquisas voltadas a cidades mais inteligentes e eficientes e evitar engarrafamentos.

Um fantasma ronda a eleição do Rio

O Rioprevidência, do Governo Cláudio Castro, aplicou entre 2023 e 2025, no conglomerado do Banco Master, um total de dinheiro dos servidores que pode chegar a R$ 3,7 bilhões. A Polícia Federal apura neste momento todos os envolvidos com suas digitais para viabilizar as operações criminosas.

Cresce mercado ilegal de "atestados"

O deputado federal Júlio Lopes (PP) apresentou uma representação ao Ministério do Trabalho para retirar do ar sites que comercializam atestados médicos falsos. A prática gera prejuízos bilionários às empresas e afeta a produtividade. Entre as medidas defendidas estão a emissão de atestados via Gov.br com biometria e o cruzamento de dados entre pacientes e médicos.

PICADINHO

A cartilha "Quem cuida… da minha cidade? do meu estado? do meu país? Vamos entender os cargos políticos", do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedeca), será lançada hoje, de 14h às 17h, na ABI, no Centro.



O Sesc São Gonçalo estreia amanhã, às 18h, o Sarau da Palavra, novo encontro quinzenal dedicado à literatura. A entrada é gratuita e o primeiro encontro terá a Terra como tema.



Teresa Cristina faz show amanhã, às 20h, no Teatro Riachuelo Rio, para divulgar seu novo trabalho, "Tudo Que Eu Tenho". Rua do Passeio, 38, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas