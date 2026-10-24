Além de aumentar o número de câmeras, o MP recomendou aperfeiçoar o treinamento dos agentes - ivulgação/Polícia Militar/Foto ilustrativa

Além de aumentar o número de câmeras, o MP recomendou aperfeiçoar o treinamento dos agentesivulgação/Polícia Militar/Foto ilustrativa

Publicado 24/10/2026 05:00

O governador eleito Douglas Ruas será pressionado a concluir a licitação para contratação de novas câmeras corporais para as forças de segurança até março de 2027. A medida atende a exigências do Ministério Público desde o fim da "Operação Contenção", de outubro de 2025, considerada a mais letal da história do estado, com 122 mortos. São favoráveis ao uso de câmeras o Supremo Tribunal Federal e organizações de Direitos Humanos. Historicamente, a gestão estadual tentou recorrer de decisões do STF que obrigavam o uso em tropas de elite. Os sindicatos policiais têm receio de que os aparelhos exponham táticas de inteligência. Policiais mais experientes aceitam usar, mas entre os mais jovens há rejeição e baixa adesão.

Vacinas desagradam negacionistas

Vacina contra meningite está disponível em vários postos de saúde do Rio - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Vacina contra meningite está disponível em vários postos de saúde do Rio Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Mesmo diante de protestos de bolsonaristas, a Prefeitura do Rio informa que as vacinas de rotina e de campanhas específicas estão disponíveis gratuitamente em Clínicas da Família, Centros Municipais de Saúde e nos postos avançados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Uma vacina específica é dirigida a pessoas de 1 a 59 anos que nunca se vacinaram, profissionais de saúde e bebês de 3 e 5 meses e protege contra meningite bacteriana. Dose única. A campanha foi prorrogada até 31 de outubro.

Indústria Naval do Rio pede escala de trabalho

A atividade de reparo naval e o potencial para a geração de empregos no estado do Rio voltaram à pauta de discussões. A deputada estadual Célia Jordão (PSD) defende que o Governo Federal reconheça o setor entre as atividades autorizadas a funcionar permanentemente aos domingos e feriados, permitindo a operação contínua dos estaleiros.

Pesquisadores temem riscos à cultura brasileira

O presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), Alexandre Santini, defendeu a mobilização permanente em defesa da democracia e alertou sobre os riscos para a cultura brasileira diante do avanço da extrema direita. As declarações foram feitas durante um ato em defesa da democracia realizado no Clube de Engenharia, no Centro do Rio de Janeiro.

PICADINHO

"Os Mendigos e o Pato do Imperador" segue em cartaz até amanhã, às 16h. Teatro Laura Alvim. Avenida Vieira Souto, 176, Ipanema.

"Viver é Melhor que Sonhar: Os Últimos Caminhos de Belchior", de Chris Fuscaldo e Marcelo Bortoloti, ganha segunda edição no mês do aniversário de 80 anos do artista e adaptação para o cinema. O lançamento do livro será dia 26, 19h, na Livraria da Travessa Botafogo. Rua Voluntários da Pátria, 97.

O projeto "Cinelândia - Cinema na Rua" exibe no dia 27, às 18h30, na Rua Pedro Lessa, no Centro, "Mauricio de Sousa - O Filme", dirigido por Pedro Vasconcelos e Rafael Salgado.

Colaboração de Claudia Villas Boas