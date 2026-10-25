A campanha "Rio Cidade Antirracista" é organizada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos - Divulgação

A campanha "Rio Cidade Antirracista" é organizada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos Divulgação

Publicado 25/10/2026 05:00

Hoje é dia de definição da eleição mais disputada da história da presidência da República. Apesar dos temas raciais não terem sido discutidos como se esperava, boas iniciativas se tornaram realidade. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Igualdade Racial, em parceria com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro, vai intensificar a campanha "Rio Cidade Antirracista" . O recado estará em todo lugar: ônibus, BRT, metrô, outdoors, praias, TV e rádios. Cartilhas vão explicar a diferença entre racismo e injúria racial. "A gente foi onde o povo está: no transporte lotado, na praia no fim de semana, na rua. É ali que o racismo acontece. Durante muito tempo, o racismo foi tratado como brincadeira, mal-entendido, algo que se resolvia com um pedido de desculpas. Isso acabou. No Rio, racismo é crime e vai ser tratado como crime. Quem pratica vai saber que tem lei, tem denúncia e tem consequência", afirma o secretário Marcio Santos.

Fecomércio RJ explica escala 5x2

Fecomércio discute os impactos e os detalhes da nova escala de trabalho - Divulgação

Fecomércio discute os impactos e os detalhes da nova escala de trabalhoDivulgação

Reunião do presidente da Fecomércio RJ, Antonio Queiroz, com os consultores da federação discutiu impactos e detalhes da escala 5x2. Entre os temas, custos operacionais, organização das equipes, horários de funcionamento e a negociação coletiva na adequação dos diferentes setores. "O momento exige planejamento e análise cuidadosa pelo prazo curto para adaptação", afirmou a consultora Jacqueline Lippi. "As dúvidas são causadas por falta de discussão", comentou Queiroz.

Rio sedia Congresso Internacional de Neurocirurgia

Encontro em novembro formalizará a colaboração científica entre Brasil e Reino Unido. Especialistas dos dois países vão discutir avanços na assistência neurocirúrgica, promover a capacitação médica, o uso da inteligência artificial, o diagnóstico personalizado e novas abordagens para o tratamento de doenças.

Guinada de Mangabeira para a direita

O apoio do filósofo e professor Mangabeira Unger à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à presidência da República se explica pelo desencanto com a esquerda. Ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos dos governos Lula de 2007 a 2009, ele afirmou: "Flávio tem visão nacionalista e desenvolvimentista".

PICADINHO

O show "Amanda Mendonça canta Djavan" retorna ao palco do Espaço Cenáculo. Hoje, às 20h. Rua Almirante Tamandaré, 66, Flamengo.



Hoje e amanhã, às 20h, a Cidade das Artes apresenta a ópera-monólogo de Cyro Delvizio sobre Santos Dumont em homenagem aos 120 anos do vôo do 14 BIS.



"Memórias sintetizadas", autobiografia do compositor, pianista e produtor musical Mu Carvalho, será lançada amanhã, às 18h30, na Livraria Argumento. Rua Dias Ferreira, 417, Leblon.

Colaboração de Claudia Villas Boas