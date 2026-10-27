O governador eleito Douglas Ruas ainda não anunciou os nomes que vão compor o seu secretariado - Carlos Elias Junior

O governador eleito Douglas Ruas ainda não anunciou os nomes que vão compor o seu secretariado Carlos Elias Junior

Publicado 27/10/2026 05:00

A virada histórica do presidente Lula (PT) rearruma o tabuleiro político nacional de forma radical, inclusive o do estado do Rio de Janeiro. Prudentemente, o governador eleito Douglas Ruas (PL) não aceitou o risco de falar em composição do seu primeiro escalão , ainda em formação, antes da definição que sairia no domingo de segundo turno. Seu otimismo se transformou em pesadelo. Na hora da derrota de Flávio Bolsonaro, Ruas estava ao seu lado. Em caso de vitória da direita, o novo presidente seria o conselheiro e "validador número 1" das decisões no estado. Como ocorreu o oposto, esta semana Ruas se reunirá com seus aliados e baterá o martelo no sentido de corrigir o caminho a ser trilhado. Já o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) e o seu padrinho Eduardo Paes eram só sorrisos.

A direita já tem candidato a prefeito

Vereador Leniel Borel (PP) sonha em ocupar a Prefeitura do Rio de Janeiro - Reprodução Rede Social

Vereador Leniel Borel (PP) sonha em ocupar a Prefeitura do Rio de JaneiroReprodução Rede Social

A eleição do vereador Leniel Borel (PP) para deputado federal pelo Rio de Janeiro com 72.658 votos é o início de um sonho deste engenheiro de formação que ingressou na política após o assassinato de seu filho de quatro anos, Henry Borel, em 2021. A atuação dele é focada de forma quase absoluta no combate à violência infantil e na proteção à integridade da família. Ele quer se candidatar à Prefeitura do Rio no próximo pleito, em outubro de 2028.

Causa animal está mais forte

Projetos estaduais propõem ajudar protetores de animais e implantar programa nas escolas públicas sobre guarda responsável. Os deputados vão analisar uma destas propostas nos próximos dias. A deputada Célia Jordão (PSD) defende uma política estadual de apoio a protetores independentes e responsáveis por lares temporários de animais abandonados.

Estado adere à Rede de Transparência Ibero-Americana

A Prefeitura do Rio passou a integrar a Rede de Transparência e Acesso à Informação da Ibero-América. A adesão ocorreu no Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, em Buenos Aires. O secretário municipal de Integridade e Transparência, Rodrigo Corrêa, comentou: "É o compromisso com a ética, a prestação de contas e a garantia do direito do cidadão à informação e às melhores práticas".

PICADINHO

A 4ª Mostra Petrobras de Cinema Brasileiro Matérias da memória apresenta, até 01/11, clássicos restaurados, filmes em 35mm e obras digitalizadas em alusão ao Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual, comemorado hoje.



A ONG Junior Achievement Rio e a Supergasbras promovem o "Super Enem", com aulas preparatórias on-line, ao vivo e gratuitas, pelo YouTube, até o dia 29, às 19h e às 20h30.



Nos próximos dias 29 e 30, acontecerá 14ª edição do Green Rio Tech – Blue Economy Rio Summit. Das 10h às 19h, na Marina da Glória.

Colaboração de Claudia Villas Boas