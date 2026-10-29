Em montagem, Luiz Fernando Pezão e Gustavo Tutuca - Reprodução/ Redes sociais

Em montagem, Luiz Fernando Pezão e Gustavo TutucaReprodução/ Redes sociais

Publicado 29/10/2026 05:00

Duas forças da região do Vale do Médio Paraíba. A virada de votos de Lula no interior do estado do Rio de Janeiro veio do trabalho de uma liderança já conhecida dos eleitores: o prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão (MDB). O ex-governador coordenou a campanha de Lula no segundo turno na região e foi pessoalmente a cada uma das cidades para trabalhar o vira votos. Destaque especial para Piraí, onde Lula havia perdido no primeiro turno e Barra do Piraí, cidade vizinha que também deu vitória ao 13 no segundo turno. Com o resultado, Pezão saiu fortalecido do pleito e ainda mais portas abertas nos gabinetes em Brasília. Já na disputa pela presidência da Alerj quem desponta é Gustavo Tutuca (PP), ex-secretário estadual de Turismo.

Leniel Borel longe da Prefeitura do Rio

Leniel Borel dedicará mandato à proteção das crianças e dos adolescentes - Guilherme Nery/CMRJ

Leniel Borel dedicará mandato à proteção das crianças e dos adolescentesGuilherme Nery/CMRJ

Em relação à nota publicada na coluna, o vereador Leniel Borel esclarece: "Recebi com muita honra a lembrança do meu nome para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Sem dúvida, seria um grande orgulho. Entretanto, acabo de ser eleito deputado federal, com a confiança de 72.658 eleitores, e meu compromisso é exclusivamente honrar cada voto e ser o melhor representante do Estado do Rio de Janeiro no Congresso Nacional. Minha prioridade é trabalhar pela proteção das nossas crianças e adolescentes, pelo fortalecimento das famílias e por um Rio de Janeiro mais seguro e justo. Qualquer outro projeto político está, neste momento, em suspenso. Meu foco não é a próxima eleição. É a missão que o povo acaba de me confiar".

MP investiga listas "caça-bruxas"

O Ministério Público identifica os autores de listas em Petrópolis, na Região Serrana, com o objetivo de perseguição a pessoas que votaram 13 na última eleição. Grupos de extrema direita dizendo-se bolsonaristas ameaçam eleitores do presidente Lula e pedem para a população não contratar seus serviços.

O arrependimento de Malafaia

O pastor Silas Malafaia adotou uma posição política ambivalente durante a campanha deste ano. Inicialmente foi contra a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República em 2026, mas depois passou a apoiá-lo. O nome ideal de Malafaia contra Lula era Tarcísio de Freitas com Michelle Bolsonaro de vice.

PICADINHO

A Fundação Casa de Rui Barbosa recebe, hoje e amanhã, o seminário "Brasil 2027: o país que sai das urnas", que discutirá os rumos políticos e institucionais do país após as eleições de 2026. Entre os participantes estão Felipe Nunes, da Quaest; Lara Mesquita, Cláudio Couto e Fernando Abrucio, da FGV-SP. O evento começa às 9h, com transmissão pelo YouTube da FCRB.

As psicanalistas Ana Carolina Costa Conde Caldas e Renata Bento falam sobre amizades e vínculos, na Casa Cor Rio. Amanhã, às 17h. Rua Araújo Porto Alegre, 36, Centro.



A fonoaudióloga e professora Suzana França lançou "Mira - Nobre Sertaneja", sobre uma mulher que desafiou as estruturas patriarcais do Nordeste na década de 1940. Disponível nas plataformas digitais Amazon, Mercado Livre e Estante Virtual.



Colaboração de Claudia Villas Boas