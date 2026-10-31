Anderson Moraes (PL) participou ativamente das campanhas de Douglas Ruas e Flávio Bolsonaro - Reprodução Rede Social

Anderson Moraes (PL) participou ativamente das campanhas de Douglas Ruas e Flávio BolsonaroReprodução Rede Social

Publicado 31/10/2026 05:00

A escolha de Douglas Ruas para o deputado estadual Anderson Moraes (PL) ser o presidente da Alerj durante a sua gestão é a mais forte demonstração de lealdade e subordinação à família Bolsonaro. Seguidor cego de Jair, Anderson adota a linha ideológica estritamente conservadora focada na defesa do livre mercado, no combate à criminalidade e na forte oposição a governos de esquerda. Ele apresentou, inclusive, projeto de lei para classificar formalmente facções criminosas como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas no estado. Mais conciliador, tudo indica que o candidato da oposição será o ex-presidente da Casa, deputado André Ceciliano, do PT.

Depressão e síndrome do pânico aumentam entre motoristas de ônibus

Barricada de ônibus aumentam problemas psicológicos dos profissionais - Divulgação

Barricada de ônibus aumentam problemas psicológicos dos profissionaisDivulgação

O uso de ônibus para barricadas, levados a comunidades e assaltos aumentaram os pedidos de trocas de linhas e demissões pelos motoristas profissionais do Rio. "Já registramos 322 pedidos de afastamento. Aumentou o atendimento psicológico de motoristas e familiares no serviço que disponibilizamos: de 25 em junho de 2025 para 80 até maio deste ano. São cerca de 110 atendimentos por mês", afirma Antônio Bustamante, porta-voz do sindicato.

Raio-X para incrementar a economia fluminense

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio está mapeando oportunidades de negócios nos municípios fluminenses. A pasta abriu questionários para empresas, associações empresariais, prefeituras e consórcios públicos, com o objetivo de identificar vocações econômicas regionais e orientar políticas públicas e investimentos.

Kassio Nunes joga com o tempo

Juristas dizem que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kássio Nunes Marques, está empurrando com a barriga a decisão sobre o segundo turno para o governo do estado do Rio. A única data para eleição no calendário suplementar este ano é o dia 6 de dezembro.

PICADINHO

Médicos Sem Fronteiras participará, durante dois fins de semana, do festival Rock The Mountain, em Itaipava, para o pré-lançamento da campanha "Porque urgente é a vida".

O Grupo Sobrevento inicia as comemorações pelos 40 anos de carreira com a estreia de "Cadê o Sobrevento?". Hoje, às 16h, no Sesc Tijuca. Rua Barão de Mesquita, 539.



O musical "Aventura Congelante – O Legado", sobre a jornada das irmãs Elsa e Anna, será apresentado hoje, às 16h, no Teatro Nova Iguaçu Petrobras. Rua Coronel Bernardino de Melo, 1081, Bairro Caonze.

Colaboração de Claudia Villas Boas