Médico e oncologista, Drauzio Varella destaca a importância da vacinação em todas as idades - Reprodução

Médico e oncologista, Drauzio Varella destaca a importância da vacinação em todas as idadesReprodução

Publicado 01/11/2026 05:00

Mais um prefeito pode ser cassado

Hingo Hammes assumiu a Prefeitura de Petrópolis em janeiro de 2025 - Reprodução

Hingo Hammes assumiu a Prefeitura de Petrópolis em janeiro de 2025Reprodução

Desgastado por uma gestão confusa, o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes (Progressitas), na Região Serrana do Estado do Rio, vive seu inferno astral. A 4ª Vara Cível da cidade determinou que a Câmara Municipal coloque em votação os pedidos de cassação. A expectativa é que as denúncias sobre supostas irregularidades de natureza orçamentária e fiscal sejam apreciadas e votadas em plenário na sessão do dia 10 de novembro de 2026.

Temporada de cruzeiros agita turismo e economia

O Terminal Internacional de Cruzeiros do Rio terá 111 escalas de 29 navios e deve injetar mais de R$ 246 milhões na economia até abril. Está aberta oficialmente a temporada 2026/2027 no Pier Mauá, com a chegada dos navios Seabourne Ventura e Buenavista trazendo mais de 2 mil passageiros à cidade.

O que as redes revelam depois das eleições de 2026

Como se sentem os brasileiros após o resultado das urnas? Levantamento feito pela agência de relações públicas e comunicação Latam Intersect, com base nas plataformas de redes sociais e notícias em geral, mostra uma mistura de sentimentos: 53,85%, tristeza; 23,08%, surpresa;15,38%, felicidade e 7,69%, raiva.

PICADINHO

O Aniversário Guanabara registra alta de 300% nas vendas de importados na primeira semana da campanha, que tem duração de 40 dias. A comemoração reúne cerca de mil marcas, em 50 categorias, e a participação de cerca de 500 fornecedores.

O projeto "Sons Pelas Mulheres", da Orquestra Filarmônica Metropolitana, faz apresentação hoje, às 19h, no Teatro da Ilha.



O jornalista Caio Castro Lima acaba de lançar o livro "A Morte é um Canto Gregoriano – É Preciso Entendê-la para não Temê-la" sobre medo, luto, envelhecimento e preparação para o fim da vida.

Colaboração de Claudia Villas Boas