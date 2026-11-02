Marco Lucchesi, presidente da Biblioteca NacionalDivulgação
SIDNEY: A Biblioteca Nacional é um patrimônio carioca. Quais são os destaques nesses 216 anos de história?
MARCO LUCCHESI: A presença da própria identidade carioca, aberta para o Brasil, cada vez mais ecumênica e inclusiva. A Biblioteca Nacional representa, ao mesmo tempo, o país e a cidade, enquanto salvaguarda e difusora da memória nacional, de quem somos ou de quem poderíamos ter sido. Porque a potência também conta. Enfim, trata-se de um poderoso ícone brasileiro e carioca, assim como o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, capazes de traduzirem o Brasil. Preciosa síntese, enraizada na Cinelândia, sinal de democracia, Casa Cidadã, aberta ao conhecimento, ao exercício da liberdade, da pesquisa e da beleza, em diálogo com os prédios históricos, seus vizinhos, de projeto de país. Pode-se dizer que a Biblioteca Nacional é um círculo de luz, cuja circunferência está em toda a parte e cujo centro não está em parte alguma. Ou seja: está no Rio, porque nasceu aqui, mas poderia ter nascido em outra cidade, mas seu destino é marcado radicalmente pela herança brasileira.
A Fundação não fica restrita à Cinelândia. Há projetos de expansão?
A Fundação Biblioteca Nacional ocupa diferentes endereços no Rio, em 10 estados e no Distrito Federal (com as unidades do Escritório de Direitos Autorais - EDA), e se amplia para o mundo. Em Laranjeiras, na Zona Sul, o público encontra a Casa da Leitura, com biblioteca infantil e juvenil, além de eventos ligados ao livro e à leitura. Celebramos o retorno agora ao Palácio Capanema de áreas como o EDA, já em funcionamento, a Biblioteca Euclides da Cunha e a Divisão de Música - estas com reabertura em breve. A FBN buscou verbas para acelerar as obras do prédio anexo, na Avenida Rodrigues Alves, no Centro, que se encontram em estado avançado, com inauguração prevista para o fim do ano que vem. Seguimos buscando um segundo anexo para as necessidades futuras de expansão permanente. A Biblioteca Nacional coincide com o Brasil. Cresce com ele e amplia suas coleções e serviços, como o Depósito Legal e o Escritório de Direitos Autorais. É uma cidade dos livros, tentacular, que alcança o mundo inteiro, através da BNDigital. Enviamos livros de publicação própria, através da Marinha, para as bibliotecas do mundo e, pela Aeronáutica, para as bibliotecas estaduais. Abrimos um braço avançado na base Comandante Ferraz, na Antártica, e há um belo projeto destinado aos ribeirinhos dos rios Negro e Solimões e, mais recentemente, aos de Mato Grosso do Sul. O Programa de Apoio à Tradução de Autores Brasileiros no Exterior foi ampliado, com visitas às comunidades quilombolas e aldeias indígenas. Realizamos uma rede importante de parcerias, de acordos de colaboração com grandes bibliotecas do mundo, como a British Library, a Bibliothèque Nationale de France, a Biblioteca Apostólica do Vaticano, Cuba, Haiti, Colômbia... A lista não é pequena.
O senhor escreveu "Livro, democracia e biblioteca" sobre a sua gestão (2023/2026). Quais são as novidades na Biblioteca Nacional no período?
O livro saiu pela Eduff. Aborda a nossa experiência na BN, mas não só. Consideramos a Biblioteca como um marco democrático. Uma configuração republicana. A Fundação enriqueceu os instrumentos de segurança e gestão. Realizou projetos históricos em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. A Biblioteca entrou para a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa como observadora e consultora. Reformulou o projeto "Resgate Barão do Rio Branco", do qual daremos notícias em breve. Estamos trazendo de volta a "Revista de História", e realizando um contínuo investimento em novas tecnologias, como um projeto sobre Inteligência Artificial, que iremos lançar ainda este ano. Aumentamos diversas coleções, entre manuscritos, com autores brasileiros contemporâneos, música e iconografia. Tudo isso graças ao entusiasmo e à qualidade dos servidores e colaboradores da Biblioteca, verdadeiros poetas da memória.
A sua gestão praticou a "Diplomacia do Livro". Do que se trata?
O livro ocupa o centro da história da diplomacia. Uma forma de diálogo e de intercâmbio, com publicações, dossiês digitais, seminários e troca de conhecimentos técnicos. Quando um navio da Marinha chega à África levando as publicações da BN, a televisão e os jornais destacam esse gesto solidário. Ajudamos países em guerra, ou em condições especiais, através de acordos, cursos de preservação e conservação, compartilhando saberes e soluções entre as bibliotecas nacionais. Atualmente ocupamos a vice-presidência das bibliotecas nacionais das América Latina, Caribe, Espanha e Portugal (Abinia). Realizamos todo um trabalho de diálogo entre os povos e promovemos a cultura da paz.
A BN Digital celebra 20 anos registrando 100 milhões de acessos anuais. De que forma transformou a pesquisa acadêmica no Brasil?
De modo radical. Investimos recursos, através dos editais da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), e aumentamos nosso armazenamento (agora em petabytes). Tratamos da defesa e proteção do acervo, melhoramos alguns serviços. Expandimos a Brasiliana Fotográfica, mediante acordos notáveis com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e o Museu Goeldi, em Belém do Pará. A hemeroteca deu ao Brasil um espelho fundamental, de todas as partes, teorias e crenças. Deu a memória do cotidiano, das gentes, das selvas e das cidades. As teses de mestrado e doutorado passaram a referenciar dados, antes restritos e quase inatingíveis, sobre o país, na especificidade de suas matérias. A academia brasileira mergulhou no pensamento brasileiro, através do grande manancial da hemeroteca da BN Digital.
Outro marco é a Divisão de Iconografia que este ano completa um século e meio de existência. Quais são as preciosidades do acervo?
Um quarto de milhão de obras. Uma das maiores coleções, por exemplo, de desenhos italianos, fora da Itália. E poderíamos falar de Goya e Brueghel, Volpi e Goeldi. Coleções admiráveis, começando com a de Teresa Cristina, Memória do Mundo pela Unesco, num total de 14 patrimônios. Vamos lançar, a partir deste mês, os selos sobre cada uma delas, em parceria com os Correios. A iconografia cresceu nos últimos anos, alcançando, sob a curadoria da BN, artistas brasileiros contemporâneos. A maior doação recente veio da família e dos amigos do cartunista Bruno Liberati. A beleza é ciência, forma intrínseca de saber, paciência do olhar e riqueza do espírito. Viva a Biblioteca Nacional do Brasil!
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