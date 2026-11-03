Moradores do Complexo de Vila Brasília, em Volta Redonda, estão assustados com a criminalidade - Foto: Reprodução

Moradores do Complexo de Vila Brasília, em Volta Redonda, estão assustados com a criminalidadeFoto: Reprodução

Publicado 03/11/2026 05:00

Traficantes e milicianos ampliam os planos de deslocamento das suas operações criminosas para o interior. Os moradores de Volta Redonda, no Sul Fluminense, enfrentam o medo e a incerteza há mais de uma semana . Bandidos invadiram o Complexo de Vila Brasília. Os tiroteios são frequentes, gerando prejuízos na economia e no dia a dia da população, inclusive com cancelamento de aulas e consultas médicas. Vila Brasília tem infraestrutura, esgoto tratado, área de lazer, escola, posto de saúde, comércio e moradores trabalhadores e honrados. Não falta a presença do poder público na região. As forças de segurança estão agindo na cidade. Inclusive com o aumento de efetivo, presença do BOPE e um helicóptero para apoio às operações.

Efeitos do fracasso do Governo Trump

Baixa popularidade de Donald Trump preocupa senador Flávio Bolsonaro - Reprodução / Redes sociais

Baixa popularidade de Donald Trump preocupa senador Flávio BolsonaroReprodução / Redes sociais

O candidato derrotado à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), deixou claro para um amigo da coluna Informe do Dia que vai influenciar na futura administração do Governo do Estado do Rio de Janeiro sob o comando de Douglas Ruas. A avaliação dele é que "no berço do bolsonarismo ninguém de fora pode crescer". A baixa popularidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste momento é sua principal preocupação.

Arquitetos vão às urnas em novembro

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RJ) está em ritmo de campanha. A eleição, no próximo dia 5, será 100% on-line, mobilizando profissionais e instituições de ensino em todo o país. O resultado preliminar será divulgado no dia seguinte, com homologação prevista para 24 e publicação até 27 de novembro.

Paes cotado para ser ministro de Lula

Eduardo Paes (PSD) é cotado para integrar a equipe ministerial do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O nome do ex-prefeito do Rio de Janeiro passou a figurar fortemente nos bastidores de Brasília. Entre as possibilidades, os Ministérios dos Transportes, Portos e Aeroportos ou Cidades.

PICADINHO

A 1ª Mostra de Jardins do Vale do Café & Vale das Videiras reúne, até o dia 21, nove jardins na serra fluminense, com visitas guiadas, encontros sobre paisagismo, arte, natureza e experiências gastronômicas.



Os atores Gabi Ribeiro, Naiara Izidoro, Anna Vaz, Márcio Tozo e Janefer Moraiz participaram da abertura da IX edição do Festival Cine por Mujeres Madrid, no Palacio de la Prensa, na capital espanhola.



Até o dia 7, o 9º Encontro Nacional de Bambas, dedicado à capoeira e aos saberes que atravessam rodas, cantigas e movimento, segue em vários pontos do Rio.

Colaboração de Claudia Villas Boas