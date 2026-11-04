Trabalhadores e comércio de eleitores petistas sofrem represálias no interior do estado fluminense - Divulgação/Site PT

Trabalhadores e comércio de eleitores petistas sofrem represálias no interior do estado fluminenseDivulgação/Site PT

Publicado 04/11/2026 05:00

As listas que incentivam o boicote a comerciantes e profissionais identificados com a esquerda no estado do Rio de Janeiro se multiplicaram na Região Serrana e Centro-Sul Fluminense , onde a presença de bolsonaristas radicais é muito forte. Em Teresópolis, Petrópolis, Três Rios e Cachoeiras de Macacu as listas circularam em aplicativos de mensagens (como WhatsApp) e redes sociais, apontando nomes de bares, restaurantes, mecânicos, manicures, prestadores de serviço e estabelecimentos comerciais para convocar a população a não consumir nesses locais. Para investigar as denúncias, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e Ministério Público do Trabalho (MPT) formaram uma força-tarefa. As autoridades classificam a conduta como criminosa, discriminatória e perseguição política. Prefeituras, OAB e sindicatos do comércio emitiram notas de repúdio à prática considerada "nazista".

Justiça Eleitoral do Rio: acertos e erros

O TRE-RJ avançou na parte operacional e de logística. Embora algumas seções precisem ser revistas por conta das grandes filas. Louve-se o esforço de tentar impedir candidatos com problemas nas justiças comum e criminal. Isso, de certa forma, alertou o eleitorado. No entanto, a maior parte entrou com recurso e conseguiu seguir em frente. O TRE tentou afastar e identificar os candidatos suspeitos de ligação com o crime organizado. A propaganda digital foi acompanhada, mas foi dada pouca atenção à propaganda de rua. O ponto negativo se deu nos processamentos de registro. O ideal é que antes da votação toda a documentação tenha sido aprovada. A novela Garotinho, que nasceu no Rio, foi agravada com a lentidão do presidente do TSE, Nunes Marques. Por fim, panfletos com informação eleitoral falsa foram distribibuídos nas igrejas da Baixada e tudo ficou por isso mesmo.

Mais brasileiros querem morar no exterior

A procura de brasileiros por informações para morar na Espanha cresceu 345% nas 24 horas após o segundo turno. Buscas por cidadania e nacionalidade aumentaram 743%, segundo levantamento da Espanha Fácil, empresa de assessoria para imigração e nacionalidade. A YOUSA Law Firm, escritório especializado em imigração para os EUA, recebeu mais de 1.700 pedidos de assessoria para vistos - 466% a mais do que a média habitual.

Governo Ruas mais perto dos prefeitos

Os primeiros movimentos de escolha do seu Secretariado sinalizam que o governador eleito quer um primeiro escalão enxuto, desburocratizado e próximo de prefeitos visando 2028. Douglas Ruas explicou que a Casa Civil de Maria Gabriela Bessa terá a missão de coordenar projetos estratégicos do governo e funcionamento das pastas.

PICADINHO

A 6ª edição do "Sinédoque - Festival Nacional de Documentários Curtos" reúne 23 produções brasileiras, de cinco regiões do país. A programação inclui sessões temáticas seguidas de debates, masterclasses gratuitas e premiação de cinco filmes. De hoje ao dia 8, no Estação Claro Rio, em Botafogo.

"Tecnomacumba", show da cantora Rita Benneditto, com ritmos afro-brasileiros, clássicos da MPB e sonoridades eletrônicas contemporâneas, será apresentado no Circo Voador. Dia 7, às 20h. Rua dos Arcos, s/nº, Lapa.



O ceramista e curador Dony Gonçalves participa de duas exposições no Centro de Artes Calouste Gulbenkian: a coletiva "MultiArte 2026", que reúne 15 artistas, e a série "Cascas e Crostas". Rua Benedito Hipólito, 125, Praça Onze, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas