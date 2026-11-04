O TRE-RJ avançou na parte operacional e de logística. Embora algumas seções precisem ser revistas por conta das grandes filas. Louve-se o esforço de tentar impedir candidatos com problemas nas justiças comum e criminal. Isso, de certa forma, alertou o eleitorado. No entanto, a maior parte entrou com recurso e conseguiu seguir em frente. O TRE tentou afastar e identificar os candidatos suspeitos de ligação com o crime organizado. A propaganda digital foi acompanhada, mas foi dada pouca atenção à propaganda de rua. O ponto negativo se deu nos processamentos de registro. O ideal é que antes da votação toda a documentação tenha sido aprovada. A novela Garotinho, que nasceu no Rio, foi agravada com a lentidão do presidente do TSE, Nunes Marques. Por fim, panfletos com informação eleitoral falsa foram distribibuídos nas igrejas da Baixada e tudo ficou por isso mesmo.
Mais brasileiros querem morar no exterior
A procura de brasileiros por informações para morar na Espanha cresceu 345% nas 24 horas após o segundo turno. Buscas por cidadania e nacionalidade aumentaram 743%, segundo levantamento da Espanha Fácil, empresa de assessoria para imigração e nacionalidade. A YOUSA Law Firm, escritório especializado em imigração para os EUA, recebeu mais de 1.700 pedidos de assessoria para vistos - 466% a mais do que a média habitual.
Governo Ruas mais perto dos prefeitos
Os primeiros movimentos de escolha do seu Secretariado sinalizam que o governador eleito quer um primeiro escalão enxuto, desburocratizado e próximo de prefeitos visando 2028. Douglas Ruas explicou que a Casa Civil de Maria Gabriela Bessa terá a missão de coordenar projetos estratégicos do governo e funcionamento das pastas.
PICADINHO
A 6ª edição do "Sinédoque - Festival Nacional de Documentários Curtos" reúne 23 produções brasileiras, de cinco regiões do país. A programação inclui sessões temáticas seguidas de debates, masterclasses gratuitas e premiação de cinco filmes. De hoje ao dia 8, no Estação Claro Rio, em Botafogo.
"Tecnomacumba", show da cantora Rita Benneditto, com ritmos afro-brasileiros, clássicos da MPB e sonoridades eletrônicas contemporâneas, será apresentado no Circo Voador. Dia 7, às 20h. Rua dos Arcos, s/nº, Lapa.
O ceramista e curador Dony Gonçalves participa de duas exposições no Centro de Artes Calouste Gulbenkian: a coletiva "MultiArte 2026", que reúne 15 artistas, e a série "Cascas e Crostas". Rua Benedito Hipólito, 125, Praça Onze, Centro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.