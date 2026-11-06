O Departamento Geral de Ações Socioeducativas tem 25 unidades no Rio - Foto: Divulgação/Sejuv
O Departamento Geral de Ações Socioeducativas tem 25 unidades no RioFoto: Divulgação/Sejuv
Aproximadamente 756 adolescentes cumprem internação em regime fechado nas unidades do Degase. No Estado do Rio, menos de 30 jovens respondem por crimes hediondos. Os atos análogos a homicídio costumam representar menos de 3% do total de crimes entre jovens. Violência ou grave ameaça (roubo com uso de arma de fogo) correspondem a cerca de 26% a 29% das ocorrências no estado. Para um ex-coordenador de projetos socioeducativos "mandá-los para o presídio não resolve nada; apenas satisfaz o desejo de vingança".
Cortes de energia: Deputado pede transparência
Projeto de Lei do deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) propõe mudanças nos critérios de medição da qualidade do fornecimento de energia, incluindo o registro de interrupções causadas por eventos climáticos severos. E exige transparência das distribuidoras sobre os prazos de restabelecimento e os cortes programados. A proposta foi aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara.
Perseguição: Barraco em Petrópolis
Continuam circulando em Petrópolis, na Região Serrana, listas de boicote a comerciantes e profissionais identificados como "petistas". O deputado estadual Yuri Moura (PSOL-RJ) acusou o vereador Octávio Sampaio, presidente municipal do PL, de ter começado a iniciativa. O vereador nega. Prints de conversas flagraram Rodrigo Dias Paes Siqueira, coordenador-geral do gabinete de Sampaio, incentivando a criação de uma lista de boicote.
PICADINHO
"Mecanismos Invisíveis de Controle Social: Wilhelm Reich e a função política da repressão da sexualidade", de Ana Clara Pequeno, será lançado amanhã, a partir das 18h30, na Casa Tao. Rua Joaquim Silva, 77, Lapa.
O espetáculo de dança contemporânea "TCHIBUM!", sobre a relação entre corpo, água e natureza, será apresentado no Espaço Tápias. Dias 7 (19h) e 8 (20h), na Sala Maria Thereza Tápias. Avenida Armando Lombardi, 175, Barra da Tijuca.
O Rock Festival Nova Iguaçu 2026 reunirá Fresno, Os Paralamas do Sucesso, CPM 22, Detonautas, Glória, Malta e Dead Fish. Dia 08, no Espaço de Eventos da Dutra. Rodovia Presidente Dutra, 14.000.
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