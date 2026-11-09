Deputada estadual Renata Souza - Flávia Belchior

Deputada estadual Renata SouzaFlávia Belchior

Publicado 09/11/2026 05:00 | Atualizado 09/11/2026 07:58

Jornalista, Renata Souza (PSOL) é nascida e criada no Complexo da Maré, Zona Norte . Foi chefe de gabinete da vereadora Marielle Franco com quem frequentou o pré-vestibular comunitário. Preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerj, onde criou a Sala Lilás, que oferece apoio psicológico, social e jurídico a mulheres vítimas da violência. Em 2022, foi a deputada estadual da esquerda mais votada do estado - feito que repetiu este ano ao ser reeleita para o terceiro mandato com mais de 175 mil votos.

SIDNEY: No estado do Rio, uma mulher é morta a cada 3 ou 4 dias. Quais são as suas propostas efetivas para combater o feminicídio a nível estadual?



RENATA SOUZA: O feminicídio precisa ser enfrentado antes que aconteça. Isso significa fortalecer a rede de proteção, garantir que uma mulher que procure o Estado seja efetivamente acolhida e criar condições para conseguir romper o ciclo de violência. Por isso, temos três frentes prioritárias. A primeira é fortalecer a prevenção e a proteção, com formação continuada dos agentes públicos e uma rede especializada de atendimento, inclusive com a expansão das Salas Lilás. Para isso, é preciso ter recursos e buscarei um orçamento específico para mulheres. A segunda é garantir o "Direito ao Recomeço": uma mulher que rompe com a situação de violência precisa ter moradia, renda, trabalho, educação, saúde mental, assistência social e creche. Sem autonomia econômica e condições materiais, a saída se torna muito mais difícil. E a terceira frente é melhorar a capacidade do Estado de produzir informação e acompanhar os casos. Precisamos saber onde estão as maiores vulnerabilidades, quais políticas estão funcionando e onde a rede está falhando. Combater o feminicídio exige uma política permanente, articulada entre segurança, assistência, saúde, educação e habitação. A agenda do mandato propõe exatamente essa articulação.



A senhora integrou a Comissão de Defesa dos Direitos de Favelas e Periferias, que tem entre os objetivos a justiça climática. Quais são os principais pontos?



A crise climática não atinge todo mundo da mesma maneira. Isso é o que é chamado de racismo ambiental. Quem vive em territórios que historicamente receberam menos infraestrutura pública está mais exposto a enchentes, deslizamentos, calor extremo, falta d'água e outros impactos. Por isso, queremos transformar a justiça climática em política pública permanente. Uma das propostas é criar um Mapa Estadual da Vulnerabilidade Climática e do Racismo Ambiental, cruzando informações sobre risco de enchentes e deslizamentos, calor, saneamento, abastecimento de água, infraestrutura, renda, raça e localização dos equipamentos públicos. A ideia é que o Estado consiga enxergar onde a vulnerabilidade é maior e orientar seus investimentos a partir desses dados. Também queremos um Programa de Adaptação Climática das Favelas e Periferias, com ações de drenagem, arborização, infraestrutura resiliente, proteção dos equipamentos públicos e enfrentamento ao calor extremo na linha do projeto que institui a Política Estadual de Mitigação, Adaptação e Reparação às Crise Climática e Ambiental e o Combate ao Racismo Ambiental.



A mesma comissão propõe protocolos de Proteção em Operações Policiais. Quais seriam?



Uma operação policial não pode suspender os direitos de quem mora naquele território. Um protocolo de proteção deve preservar a continuidade de serviços essenciais (escolas, unidades de saúde, transporte e assistência) e informar a população. Também precisamos produzir dados sobre a duração das operações, os territórios atingidos e o número de moradores e agentes mortos ou feridos. Isso é importante porque segurança pública também precisa ser política pública baseada em evidências. Se uma operação interrompe uma escola, impede o funcionamento de unidade de saúde ou paralisa o transporte da comunidade, esses impactos precisam ser registrados e considerados na avaliação da política de segurança. Destaquei também a militarização da vida. Temos um orçamento para segurança que é quase o dobro do orçamento da Secretaria de Educação. Estamos condenando o futuro em nome de um presente que não se resolve apenas com mais gasto policial - não podemos naturalizar isso! A previsão orçamentária para Inteligência e Segurança da Informação da Polícia Civil, para 2026, é de R$ 2,1 milhões! Uma redução de 10% comparado com 2025. Mas o pior é que esse orçamento para inteligência comparado com o das forças de segurança representa 0,02%!



A senhora tem pautas sobre a saúde mental dos agentes de segurança pública. Até que ponto essa questão influencia a violência estrutural no estado?



É preciso ter muito cuidado para não transformar o sofrimento dos agentes em explicação ou justificativa para a violência. São problemas relacionados, mas não podemos estabelecer uma relação automática entre adoecimento mental e violência. Existe uma questão institucional séria, que eu já vinha enfrentando e pretendo continuar. Profissionais de segurança trabalham sob exposição permanente ao risco, estresse e situações potencialmente traumáticas. No Rio, precisamos, também, cuidar de quem cuida da segurança da população, ampliando o atendimento psicológico e psiquiátrico, fortalecendo mecanismos de prevenção e criando políticas permanentes de saúde do trabalhador. E isso precisa caminhar junto com formação, controle externo, transparência e políticas de redução da letalidade. Segurança pública, como venho insistindo há algum tempo, não pode ser construída contra o agente nem contra a população. A segurança precisa significar mais proteção para quem mora nas favelas e periferias e para os profissionais da segurança.



A senhora defende a desmilitarização na Segurança Pública. Por quê?



Precisamos fazer uma segurança pública a partir de instrumentos de inteligência e não de combate ostensivo. Segurança pública, em uma democracia, deve estar organizada para proteger direitos e a vida da população. A minha defesa da desmilitarização está ligada a uma mudança de modelo, em que possamos superar uma lógica que trata determinados territórios e cidadãos como inimigos. Isso significa discutir a própria estrutura institucional, a formação, a valorização profissional, os mecanismos de controle e a forma como o Estado define suas prioridades de segurança. Eu defendo uma segurança pública cidadã, orientada por evidências, com redução da letalidade, transparência das operações, controle democrático e respeito aos direitos. É uma mudança de paradigma.



Outro projeto seu é desburocratizar o empreendedorismo comunitário. Como seria?



Existe uma enorme capacidade de produção e geração de renda nas favelas e periferias, mas muitas vezes o Estado não promove adequadamente direitos e oportunidades nesses territórios. Vi isso quando presidi a Comissão Especial de Favelas e Periferias da Alerj. A minha proposta é criar mecanismos que facilitem a formalização e o acesso dessas iniciativas às políticas públicas, reduzindo burocracias desnecessárias e melhorando o acesso à informação, capacitação, financiamento e compras públicas. Um exemplo é o projeto que cria a Política Estadual de Fomento às Editoras Independentes Periféricas, que apresentamos e lutaremos pela aprovação. Precisamos olhar para o empreendedorismo comunitário sem romantizar a precariedade. O objetivo é reconhecer iniciativas econômicas que já existem e fazer com que o Estado não seja mais uma barreira para quem quer trabalhar e gerar renda no próprio território.



Durante a campanha houve concordância dos presidenciáveis pela redução da maioridade penal para 16 anos. Qual é a sua posição sobre o tema?



Adolescentes que cometem atos infracionais devem ser responsabilizados, mas dentro do sistema previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com medidas que combinem responsabilização, proteção e possibilidade de reconstrução de trajetórias. A redução da maioridade penal não enfrenta as causas da violência. Precisamos fortalecer políticas de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte e proteção nos territórios mais vulnerabilizados, além de aperfeiçoar as políticas de atendimento aos adolescentes que já tiveram contato com o sistema de responsabilização. De todo modo, mesmo sendo contra, a matéria é competência federal, já que envolve alteração da legislação penal e da própria Constituição. Não é uma decisão que possa ser tomada pela Alerj. Como deputada estadual, minha responsabilidade é atuar no que está ao alcance do Estado para prevenir a violência e garantir direitos.

Colaboração de Claudia Villas Boas