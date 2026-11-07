O deputado Otoni de Paula, no segundo mandato, será suplente do partido na próxima legislatura - Divulgação

O deputado Otoni de Paula, no segundo mandato, será suplente do partido na próxima legislaturaDivulgação

Publicado 07/11/2026 05:00

O deputado federal e pastor Otoni de Paula (PSD-RJ) tem feito críticas públicas incisivas sobre os rumos e o uso oportunista do espaço dos evangélicos por políticos de direita . Ele defende que a igreja não se deixe ser instrumentalizada como um comitê partidário. E que os púlpitos devem focar na pregação do Evangelho, mantendo a independência institucional. A fala do bispo Edir Macedo - "na Universal, nós priorizamos essa hierarquia: primeiro Deus, depois família, e depois o resto" - engrossa uma insatisfação com a grande quantidade de candidatos evangélicos que não se elegeram, enquanto bolsonaristas foram vitoriosos com o apoio dos fiéis. "Os espertos de sempre se deram bem em cima da nossa boa fé", disse à coluna um líder pentescostal.

Equilíbrio Fiscal é prioridade

Secretário de Fazenda do Rio, Mercês renegociou dívida do Rio com União - Rafael Campos/Divulgação

Secretário de Fazenda do Rio, Mercês renegociou dívida do Rio com União Rafael Campos/Divulgação

A situação financeira do estado do Rio é delicada, mesmo com a adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (PROPAG). O bom trabalho do secretário de Estado de Fazenda, Guilherme Mercês, permitiu a repactuação da dívida com a União. A parcela mensal paga ao governo federal diminuiu 73%: de R$ 436 milhões para R$ 119 milhões. Em 2026, o valor a ser pago caiu de R$ 11,3 bilhões para R$ 5,0 bilhões. Já para 2027, o impacto será de R$ 6,6 bilhões.

Sydnei Menezes reeleito presidente do CAU-RJ

O arquiteto e urbanista Sydnei Menezes foi reeleito presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio. Combater o exercício ilegal da profissão é prioridade da gestão 2027-2029. "O principal objetivo é a valorização da atividade profissional do arquiteto, da arquiteta e do urbanista", afirma.

Monitoramento irrita traficantes de Caxias

O Segundo Distrito de Caxias, onde ficam Jardim Primavera e Saracuruna, receberam um cinturão de segurança com 27 torres de monitoramento e outras dez em fase de implantação. A população gostou, os bandidos, não. Houve registros de ataques de criminosos contra os totens e as câmeras de segurança.

PICADINHO

A 3ª edição da Festa Literária de Laranjeiras reúne leitura, debates, histórias e shows. Hoje, das 9h às 19h, no Colégio São Vicente de Paulo. Rua Cosme Velho, 241.



A peça "Tom na Fazenda”, com Armando Babaioff, Denise Del Vecchio, Iano Salomão e Camila Nhary, será apresentada hoje, às 20h, no Teatro da Ilha.



"Prazer, Zezé!", com Larissa Noel, musical sobre Zezé Motta, estreia hoje, às 17h, no Teatro João Caetano. Praça Tiradentes, s/nº, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas