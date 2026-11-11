Dr. Luizinho (PP) preside a Comissão Especial sobre Agentes de Saúde e de Combate às Endemias - Reprodução

Dr. Luizinho (PP) preside a Comissão Especial sobre Agentes de Saúde e de Combate às EndemiasReprodução

Publicado 11/11/2026 05:00

Na última eleição para deputado federal Dr. Luizinho (PP) recebeu 213.904 votos . Ele foi reeleito para o seu terceiro mandato consecutivo, sendo o candidato mais votado no estado do Rio. No governo Cláudio Castro, mandou e desmandou na área da Saúde. Por isso, a ala radical do PL entende que ele deveria ir para a "geladeira" já que "se bandeou para o lado do Dudu (Eduardo Paes)". Luizinho, por sua vez, gerou atritos com a equipe de Douglas Ruas (PL) ao tentar se antecipar como aliado estratégico. Sua movimentação enfrenta resistência direta na distribuição de cargos do novo governo. Habilidoso, o cacique do PP colocou a bancada da federação que representa à disposição da Alerj em Brasília. Se depender só de Ruas, a Secretaria de Saúde terá um perfil técnico e impedirá indicações políticas e partidárias.

Guerra judicial entre Paes e Garotinho

Após a eleição, Eduardo Paes e Garotinho continuam trocando acusações - Carlos Elias Junior / Arquivo O Dia

Após a eleição, Eduardo Paes e Garotinho continuam trocando acusaçõesCarlos Elias Junior / Arquivo O Dia

Eduardo Paes (PSD) e sua coligação moveram ações nas esferas criminal e eleitoral contra Anthony Garotinho (Republicanos). Os processos tratam de crimes contra a honra até disputas sobre a elegibilidade e a validade dos votos do ex-governador nas eleições estaduais do Rio de Janeiro de 2026. Na esfera eleitoral, a coligação de Paes entrou com um pedido de impugnação no TRE-RJ alegando que Garotinho estava inelegível por cumprir suspensão de direitos políticos. Garotinho insiste em dizer que Eduardo Paes tem ligação com as milícias. A rivalidade entre eles só cresceu.

Documento fiscal será liberado rápido

A emissão da certidão conjunta de Regularidade Fiscal será mais fácil. O documento da Sefaz-RJ e da PGE-RJ será lançado amanhã (12) para simplificar a comprovação da situação fiscal dos contribuintes. Num único documento, constará informações sobre a existência de débitos tributários, incluindo os inscritos em dívida ativa. A consulta às bases de dados dos órgãos estará disponível nos portais da Fazenda e da PGE, sem cobrança de taxas. Já foram geradas mais de 1,5 milhão de certidões para pessoas físicas e jurídicas.

Deputadas negras denunciam ameaças

As deputadas estaduais Dani Monteiro e Renata Souza (PSOL) receberam ameaças de morte por e-mails com conteúdo neonazista. A mensagem cita outras parlamentares negras de esquerda do Rio e São Paulo: a deputada estadual Dani Balbi (PCdoB-RJ), Ediane Nascimento (PSOL-SP), Paula da Bancada Feminista (PSOL-SP), além do Movimento Pretas, liderado pela deputada Mônica Seixas (PSOL-SP). O texto contém ameaças de morte e violência sexual contra crianças.

PICADINHO

A Acaso Cultural celebra um ano com bate-papo entre a artista Pipsi Munk e a curadora Piedade Grinberg sobre a exposição "Fragmentos". Amanhã, às 16h. Rua Vicente de Sousa, 16, Botafogo.

Hoje é o último dia para visitar a exposição "Júlia Lopes de Almeida: Um Fenômeno Literário na Cena Carioca". Das 9h às 17h, na Biblioteca Municipal Marques Rebelo. Rua Guapeni, 61, Tijuca.



O bandolinista Ian Coury e o violonista Igor Souza apresentam o show "Novos caminhos" no Centro Cultural Justiça Federal. Amanhã, às 19h e 20h30. Avenida Rio Branco, 241, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas