Douglas Ruas (PL) terá entre os desafios a dívida pública estadual, estimada em R$ 194,5 bilhões - Reprodução Redes Sociais

Douglas Ruas (PL) terá entre os desafios a dívida pública estadual, estimada em R$ 194,5 bilhõesReprodução Redes Sociais

Publicado 13/11/2026 05:00

A possibilidade de um eventual segundo turno para o Governo do Rio não está juridicamente descartada . Tendo ou não, existem fatos a considerar. Uma parcela significativa dos que votaram em Douglas Ruas (PL) ainda não o conhecem muito bem. Uma das recomendações de aliados é para Ruas mergulhar 100% na gestão estadual, pois não terá certeza sobre a boa vontade do Governo Federal. A dívida do Estado é impagável. Não está afastada crise semelhante à que acometeu o governo Pezão, com atrasos de salários e interrupção de pagamentos a fornecedores. Governo enfraquecido não conseguirá influir na disputa municipal de 2028, salvo o novo governador conseguir diminuição significativa do índice de criminalidade. Qualquer tropeço nos repasses do Estado para a Prefeitura da capital será visto como retaliação não a Eduardo Cavaliere, e sim, aos cariocas.

Medalha para antifeminista gera onda de protestos

Eduarda (PL) foi eleita deputada em São Paulo com 1,9 milhão de votos - Reprodução / Instagram

Eduarda (PL) foi eleita deputada em São Paulo com 1,9 milhão de votosReprodução / Instagram

A vereadora Joyce Trindade (PSD) elaborou abaixo-assinado contra a concessão da Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga à deputada estadual eleita Eduarda Campopiano (PL-SP) que se autointitula a "maior inimiga das feministas de São Paulo". Até o fechamento da edição, o documento já ultrapassava 100 mil assinaturas. Campopiano nega a existência do feminicídio e diz ser contra a "tipificação penal por acreditar que crimes por ciúmes ou traição não ocorrem pelo fato de a vítima ser mulher", argumentando que a lei atual tenta "ler a mente" do agressor.

Proclamação da República na Alerj

O Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia do Rio, promoverá amanhã visita teatral gratuita sobre a transição da monarquia para a Proclamação da República. O passeio percorrerá locais históricos do Palácio, considerado um símbolo republicano, que está completando um século em 2026. O espetáculo interativo terá sessões de 10h às 16h. A distribuição de senhas será na entrada principal, na Rua Primeiro de Março, s/nº, no Centro.

Rodrigo Bacellar à espera dos amigos

O ex-deputado estadual pelo União Brasil Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi transferido para o Instituto Penal Coronel PM Francisco Spargoli Rocha, em Niterói. A família aguarda a visita de Vinicius Cozzolino, integrante do grupo de apoio à Bacellar na CCJ da Alerj.

PICADINHO

Até domingo acontece a Expo Mangaratiba 2026, em comemoração pelos 195 anos do município. Entre as atrações musicais, Raça Negra e Roupa Nova.



Em comemoração aos 6 anos, o espetáculo infantil "Nuang" está de volta para apresentação gratuita no CCBB Rio. Amanhã, às 16h. Rua Primeiro de Março, 66, Centro.



O Próxima Parada Samba realiza mais uma edição. No domingo as atrações, gratuitas, são Diogo Nogueira, Pedro Luís, Xande de Pilares e Zélia Duncan. De hoje ao dia 15 no Palácio Gustavo Capanema, no Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas