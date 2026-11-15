Talita Galhardo (PSDB) preside a Comissão de Proteção e Defesa Civil da Câmara Municipal do Rio - Reprodução / Redes Sociais

Talita Galhardo (PSDB) preside a Comissão de Proteção e Defesa Civil da Câmara Municipal do Rio Reprodução / Redes Sociais

Publicado 15/11/2026 05:00

Nas eleições de 4 de outubro de 2026, dois vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro foram eleitos para a Assembleia Legislativa: Leonel de Esquerda (PT) e Joyce Trindade (PSD). Além dos dois que vão para a Alerj, outros cinco foram eleitos deputados federais e seguirão para o Congresso Nacional, em Brasília: Rick Azevedo (PSOL), Rafael Satiê (PL), Leniel Borel (PP), Márcio Ribeiro (PSD) e Talita Galhardo (PSDB). Um vereador hoje recebe R$ 24.754,79; um deputado estadual, R$ 34.774,64 e um federal, R$ 46.366,19. Conforme o estágio de poder, ainda recebem verba de gabinete, cota parlamentar (CEAP), auxílio-moradia ou imóvel funcional, assistência à saúde, com direito a reembolso de despesas médicas e hospitalares próprias e de dependentes, além de 13º salário e terço de férias.

Calendário de repasse para o Carnaval

Escolas de samba podem ter data certa para receber subvenção municipal - Alex Ferro/ Riotur

Escolas de samba podem ter data certa para receber subvenção municipalAlex Ferro/ Riotur

Aproveitando que o governador eleito Douglas Ruas (PL) confirmou repasse estadual para o Carnaval 2027, foi reapresentado o Projeto de Lei 951/2025, de autoria do vereador Felipe Pires (PT), que propõe a criação de um calendário fixo para o repasse das subvenções municipais às escolas de samba. A ideia é ter um prazo mínimo de até seis meses de antecedência em relação ao Carnaval para que os recursos da Prefeitura sejam depositados às agremiações.

UPAs do estado podem ter espaços sensoriais

O deputado estadual Prof. Josemar (PSOL) entrou com requerimento de urgência para a apreciação do projeto que inclui espaços sensoriais para pessoas com transtorno de espectro autista (TEA) nas UPAs. O deputado Alexandre Knoploch (PL) pediu vista e questionou de onde sairá a verba para as adaptações. "O projeto está em consonância com a Lei Brasileira de Inclusão. Por ora, temos que avaliar a perspectiva de inclusão social", justifica Josemar.

Japeri vive agito político

Depois que a ex-prefeita de Japeri Fernanda Ontiveros (PT) teve seu mandato definitivamente cassado pela Câmara Municipal, o seu vice, Carlos Januário (Solidariedade), assumiu o comando do executivo municipal. E para surpresa de antigos aliados, já determinou auditorias em diversos contratos e trocou grande parte do secretariado.

PICADINHO

"Ocupação Frankenstein para Todas as Idades", do Coletivo Gompa, de Porto Alegre, promove atividades para criação cênica até hoje, no CCBB Rio. Rua Primeiro de Março, 66, Centro.

O ceramista Dony Gonçalves reverterá a venda da obra "Stone Memory" em prol do Grupo Científico Ramatís do Rio de Janeiro. A obra faz parte do acervo da Galeria Modernistas. Rua Paschoal Carlos Magno, 39, Santa Teresa.

O sociólogo Alexandre Landim lançou o livro "O Deus das urnas: evangélicos e católicos em eleições presidenciais no Brasil" sobre o fenômeno do voto "religioso" nas últimas eleições.

Colaboração de Claudia Villas Boas