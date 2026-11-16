Maria Lidia Moraes, presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro (Comdedine-Rio) - Acervo pessoal

Maria Lidia Moraes, presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro (Comdedine-Rio)Acervo pessoal

Publicado 16/11/2026 05:00





SIDNEY: De que maneira o racismo se manifesta no trabalho e prejudica a ascensão profissional de pessoas negras? O que é racismo instrumental?



MARIA LIDIA MORAES: O racismo no trabalho se manifesta de diversas maneiras, muitas vezes de forma explícita, mas, principalmente, de maneira estrutural e institucionalizada. Aparece quando negros enfrentam mais dificuldades para oportunidade de emprego, recebem salários inferiores aos de pessoas brancas nas mesmas funções, quando são preteridos em promoções ou quando, mesmo possuindo qualificação e competência, não conseguem cargos de liderança e decisão. Existe também o racismo que questiona permanentemente a capacidade intelectual e profissional. Precisamos provar duas, três ou quatro vezes que somos competentes para receber o reconhecimento que outras pessoas recebem naturalmente. O racismo instrumental acontece quando a imagem, a presença, o conhecimento ou a identidade dos negros são utilizados para atender interesses institucionais, políticos, comerciais ou de marketing, sem compromisso com a igualdade racial. É aquela situação em que uma empresa ou instituição utiliza a imagem de negros para demonstrar diversidade, mas não oferece oportunidades reais de crescimento, não promove aos espaços de decisão e não transforma práticas internas. Diversidade não pode ser apenas uma fotografia bonita para apresentar à sociedade. Precisa ser uma política concreta de oportunidades, reconhecimento, remuneração justa e compartilhamento de poder.



Como a campanha "Rio Cidade Antirracista" vem atuando na prática?



A campanha precisa ultrapassar o discurso e se transformar em ações concretas na cidade. Na prática, deve envolver o poder público, instituições, escolas, equipamentos culturais, empresas e toda a sociedade. Precisamos construir uma cidade que reconheça sua história, valorize a contribuição da população negra e enfrente todas as formas de discriminação racial. O Comdedine-Rio tem papel fundamental nesse processo, porque é um espaço de participação e controle social que articula a sociedade civil e o poder público, acompanha as políticas de igualdade racial e cobra a efetivação dos direitos dos negros. Fortalecemos iniciativas de valorização da cultura afro-brasileira, ancestralidade, memória e educação antirracista. Um exemplo é o Novembro Negro, em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Igualdade Racial, envolvendo organizações e instituições da sociedade civil que compõem o Conselho. Mas uma cidade antirracista não se constrói apenas em novembro, precisa ser construída todos os dias, nas decisões administrativas, nos investimentos públicos, na educação, na cultura, na segurança e nas oportunidades de trabalho. O Rio de Janeiro não pode ser apenas uma cidade que celebra a cultura negra, mas uma cidade que respeita, protege e garante os direitos da população negra.



Um dos objetivos do Comdedine-Rio é fortalecer a educação das relações étnico-raciais na rede municipal de ensino. Vocês têm obtido êxito?



Temos avançado, mas ainda existe um caminho importante a percorrer. A educação é um dos instrumentos mais poderosos para combater o racismo estrutural. Não podemos construir uma sociedade verdadeiramente igualitária se nossas crianças e nossos jovens continuarem aprendendo uma história que, durante séculos, invisibilizou a contribuição dos povos africanos e descendentes na formação do Brasil. O Conselho entende que a lei que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas precisa ser aplicada durante todo o ano letivo, e não apenas em datas comemorativas. Nesse sentido, o Conselho tem iniciativas importantes. A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Gerência de Relações Étnico-Raciais, desenvolve anualmente o Prêmio Comdedine de Pesquisa Escolar com temática africana e afro-brasileira. Este ano o tema é matemática. Existem avanços e experiências positivas, mas precisamos ampliar a formação dos educadores, fortalecer os materiais pedagógicos e garantir que a temática racial esteja presente em todas as áreas do conhecimento. O papel do Comdedine-Rio é acompanhar, dialogar, propor, fiscalizar e cobrar que as políticas sejam permanentes e efetivas. Uma criança negra precisa crescer conhecendo sua história, reconhecendo sua ancestralidade e tendo orgulho de sua identidade. E uma criança não negra também precisa aprender a respeitar essa história, porque a educação antirracista é responsabilidade de todos. Nós não queremos apenas combater o preconceito. Queremos transformar a maneira como a sociedade brasileira pensa, ensina e reconhece a sua própria história, porque essa história não é só nossa.



Qual é a diferença entre reparação histórica e ações afirmativas?

Jornalista, radialista e pós-graduada em Turismo Cultural, Maria Lidia Moraes preside o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro (Comdedine-Rio) , órgão que assessora a Prefeitura. Presidente do Instituto Ilê Odara, é idealizadora e editora da Revista "Ziriguidum Nota 10" e coautora da cartilha "Pequena África - Uma Escola a Céu Aberto". Diretora da Associação dos Amigos do José Bonifácio e de comunicação da TV África Biso, canal de streaming da Angola, é produtora do evento "Lavagem do Cais do Valongo".: O racismo no trabalho se manifesta de diversas maneiras, muitas vezes de forma explícita, mas, principalmente, de maneira estrutural e institucionalizada. Aparece quando negros enfrentam mais dificuldades para oportunidade de emprego, recebem salários inferiores aos de pessoas brancas nas mesmas funções, quando são preteridos em promoções ou quando, mesmo possuindo qualificação e competência, não conseguem cargos de liderança e decisão. Existe também o racismo que questiona permanentemente a capacidade intelectual e profissional. Precisamos provar duas, três ou quatro vezes que somos competentes para receber o reconhecimento que outras pessoas recebem naturalmente. O racismo instrumental acontece quando a imagem, a presença, o conhecimento ou a identidade dos negros são utilizados para atender interesses institucionais, políticos, comerciais ou de marketing, sem compromisso com a igualdade racial. É aquela situação em que uma empresa ou instituição utiliza a imagem de negros para demonstrar diversidade, mas não oferece oportunidades reais de crescimento, não promove aos espaços de decisão e não transforma práticas internas. Diversidade não pode ser apenas uma fotografia bonita para apresentar à sociedade. Precisa ser uma política concreta de oportunidades, reconhecimento, remuneração justa e compartilhamento de poder.A campanha precisa ultrapassar o discurso e se transformar em ações concretas na cidade. Na prática, deve envolver o poder público, instituições, escolas, equipamentos culturais, empresas e toda a sociedade. Precisamos construir uma cidade que reconheça sua história, valorize a contribuição da população negra e enfrente todas as formas de discriminação racial. O Comdedine-Rio tem papel fundamental nesse processo, porque é um espaço de participação e controle social que articula a sociedade civil e o poder público, acompanha as políticas de igualdade racial e cobra a efetivação dos direitos dos negros. Fortalecemos iniciativas de valorização da cultura afro-brasileira, ancestralidade, memória e educação antirracista. Um exemplo é o Novembro Negro, em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Igualdade Racial, envolvendo organizações e instituições da sociedade civil que compõem o Conselho. Mas uma cidade antirracista não se constrói apenas em novembro, precisa ser construída todos os dias, nas decisões administrativas, nos investimentos públicos, na educação, na cultura, na segurança e nas oportunidades de trabalho. O Rio de Janeiro não pode ser apenas uma cidade que celebra a cultura negra, mas uma cidade que respeita, protege e garante os direitos da população negra.Temos avançado, mas ainda existe um caminho importante a percorrer. A educação é um dos instrumentos mais poderosos para combater o racismo estrutural. Não podemos construir uma sociedade verdadeiramente igualitária se nossas crianças e nossos jovens continuarem aprendendo uma história que, durante séculos, invisibilizou a contribuição dos povos africanos e descendentes na formação do Brasil. O Conselho entende que a lei que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas precisa ser aplicada durante todo o ano letivo, e não apenas em datas comemorativas. Nesse sentido, o Conselho tem iniciativas importantes. A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Gerência de Relações Étnico-Raciais, desenvolve anualmente o Prêmio Comdedine de Pesquisa Escolar com temática africana e afro-brasileira. Este ano o tema é matemática. Existem avanços e experiências positivas, mas precisamos ampliar a formação dos educadores, fortalecer os materiais pedagógicos e garantir que a temática racial esteja presente em todas as áreas do conhecimento. O papel do Comdedine-Rio é acompanhar, dialogar, propor, fiscalizar e cobrar que as políticas sejam permanentes e efetivas. Uma criança negra precisa crescer conhecendo sua história, reconhecendo sua ancestralidade e tendo orgulho de sua identidade. E uma criança não negra também precisa aprender a respeitar essa história, porque a educação antirracista é responsabilidade de todos. Nós não queremos apenas combater o preconceito. Queremos transformar a maneira como a sociedade brasileira pensa, ensina e reconhece a sua própria história, porque essa história não é só nossa.

Embora sejam conceitos relacionados, possuem diferenças importantes. A reparação histórica é o reconhecimento de uma dívida construída ao longo de séculos de escravização, exploração, violência, exclusão e negação de direitos à população negra. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir oficialmente a escravidão, e essa abolição não foi acompanhada de políticas que garantissem terra, educação, moradia, trabalho e condições dignas de sobrevivência para a população que havia sido escravizada. Portanto, a reparação histórica significa reconhecer que as desigualdades que vivemos hoje não surgiram por acaso. São consequências de um processo histórico e precisam ser enfrentadas com políticas públicas concretas. Já as ações afirmativas são instrumentos para corrigir essas desigualdades. São políticas que buscam garantir oportunidades e ampliar o acesso de grupos historicamente discriminados a espaços dos quais foram sistematicamente excluídos. Podemos citar como exemplos as cotas raciais nas universidades e nos concursos públicos, os programas de incentivo à formação profissional, as políticas de inclusão no mercado de trabalho e o estímulo à presença de pessoas negras nos espaços de liderança. A reparação histórica é o reconhecimento e o enfrentamento de uma dívida social; e as ações afirmativas são mecanismos para amenizar essa dívida. Não se trata de oferecer vantagens, nem privilégios: trata-se de justiça.



A intolerância religiosa é percebida no dia a dia. De que modo podemos combater?



A intolerância religiosa, especialmente a direcionada às religiões de matriz africana, é uma das manifestações mais perversas do racismo no Brasil. Muitas vezes, aparece disfarçada de preconceito religioso, mas quando uma pessoa é discriminada por ser do Candomblé, da Umbanda ou por expressar sua religiosidade de matriz africana, estamos diante também de uma manifestação de racismo religioso. Isso acontece quando terreiros são invadidos ou depredados, pessoas são impedidas de utilizar seus símbolos religiosos, crianças são constrangidas nas escolas por usarem fios de contas ou manifestações culturais e religiosas de origem africana são tratadas como algo negativo ou demonizado. Precisamos combater essa realidade por meio da educação, da informação, da responsabilização de quem pratica esses atos e, principalmente, com respeito à liberdade de crença e de culto, um direito garantido pela Constituição Federal. Também é fundamental que o poder público proteja os territórios tradicionais, reconheça a importância das comunidades de terreiro e assegure que seus integrantes tenham acesso aos mesmos direitos e à mesma proteção que qualquer outro cidadão. Os povos de matriz africana não trouxeram apenas uma religião para o Brasil: trouxeram conhecimentos, tecnologias, valores civilizatórios, formas de organização comunitária, cuidado, solidariedade e uma contribuição imensurável para a nossa cultura. É preciso compreender que respeitar as religiões de matriz africana é respeitar a história e a ancestralidade do povo brasileiro. A liberdade religiosa só existirá quando todas as religiões forem respeitadas, inclusive aquelas que historicamente foram perseguidas e marginalizadas. O Estado é laico, e nenhuma crença pode ser utilizada para justificar a violência, a discriminação ou o desrespeito ao outro.



Qual é a diferença entre pessoas negras e pessoas pretas? Qual expressão deve ser usada no dia a dia?



Essa é uma pergunta muito importante. As palavras têm papel na construção da identidade e no enfrentamento ao racismo. No Brasil, de acordo com o IBGE, a população negra é formada pelas pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Portanto, população negra é um conjunto mais amplo, que reúne esses dois grupos. Já a palavra "preta" se refere especificamente às pessoas que se autodeclaram dessa forma no quesito cor ou raça. No dia a dia, as duas expressões podem ser utilizadas, desde que respeitem a identidade e a autodeclaração de cada um. Quando falamos de políticas públicas, estatísticas e enfrentamento das desigualdades raciais, a expressão "população negra" é a adequada por contemplar pretos e pardos. Ser negro ou ser preto não é apenas questão de cor da pele. Envolve identidade, pertencimento, ancestralidade, história e consciência racial. O mais importante é respeitar a forma como cada indivíduo se identifica. A população negra precisa ser reconhecida não apenas pela contribuição que deu à construção deste país, mas pelo direito de ocupar todos os espaços com dignidade, respeito e igualdade de oportunidades. O racismo não é um problema apenas da população negra, é um problema de toda a sociedade brasileira. E a construção de uma sociedade antirracista é responsabilidade de todos nós. O Comdedine-Rio continuará cumprindo seu papel, defendendo direitos, valorizando nossa ancestralidade e trabalhando para que a igualdade racial deixe de ser apenas promessa e se torne realidade na vida do povo negro. Não queremos apenas estar presentes na história do Brasil, queremos participar, em condições de igualdade, da construção do seu futuro.

Colaboração de Claudia Villas Boas