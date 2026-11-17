Visitantes vão ter desconto no pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Visitantes vão ter desconto no pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e ServiçosCarlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 17/11/2026 05:00

O Governo do Estado do Rio de Janeiro aprovou e regulamentou o sistema de Tax Free (reembolso do ICMS) para turistas estrangeiros que apresentem passaporte ou documento de identidade para residentes do Mercosul . Será devolvido o valor do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para compras em lojas credenciadas no valor mínimo de R$ 114 por nota fiscal (ou a partir de 23 Ufirs). Serviços, hotéis, bares e restaurantes não são elegíveis para o reembolso. O edital para a contratação da empresa operadora do programa foi publicado em outubro e receberá propostas até 2 de dezembro. A iniciativa pode elevar para R$ 1 bilhão a movimentação anual das compras feitas por turistas internacionais no Rio, segundo a Fecomércio.

Caminhoneiros terão atendimento psicológico

Violência aumenta os pedidos de assistência psicológica aos motoristas - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Violência aumenta os pedidos de assistência psicológica aos motoristas Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

O presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, deputado Dionísio Lins (Progressistas), vai propor, antes do recesso da Alerj, a criação do Programa de Atendimento aos Motoristas de Ônibus e Caminhoneiros no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, com atendimento psicológico extensivo aos familiares. A proposta visa garantir o atendimento preferencial em todas as unidades para pessoas que apresentem transtornos mentais ligados ao estresse do trabalho, como ansiedade, depressão, burnout, esgotamento físico e emocional.

Fiscalização nas divisas gera receita

A Secretaria de Fazenda do Estado do Rio encontrou um caminho para trazer dinheiro para os cofres públicos. Os valores dos autos de infração emitidos nas divisas do Estado tiveram aumentos consecutivos. Entre janeiro e setembro de 2026, foram registrados R$ 526,4 milhões em autos lavrados pela Receita Estadual, valor 89,79% superior ao do mesmo período do ano passado. Os resultados foram atingidos após uma reestruturação das barreiras em parceria com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Combate à máfia dos combustíveis dá voto

João Pires teve 90.195 votos para deputado estadual pelo Rio, o 14º entre os 1.106 candidatos e o primeiro do PSD, que elegeu nove na disputa. Sua principal bandeira foi a cassação definitiva de postos de gasolina fraudadores e a ampliação da fiscalização estadual para todos os 92 municípios do estado.

PICADINHO

A produtora Porto Bello Filmes, de Ninna Fachinello, Mariana Queiroz e Thaís do Ó, criou o Cais de Oportunidades. A plataforma entra no ar hoje para centralizar oportunidades do mundo todo para produtores culturais.

"Reescrevendo Lutos - Uma nova perspectiva de amparo e justiça", coletânea organizada por Márcia Noleto, será lançada hoje, às 14h, na OAB-RJ. Avenida Marechal Câmara, 150, Centro.



O projeto "Ágora do Sentir", da Sociedade da Ciência do Sentir, formada por psicólogos e psicanalistas, acontecerá até dezembro no Cine Jóia. O próximo evento será amanhã, às 19h. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 680.

Colaboração de Claudia Villas Boas