Cláudia Costin, ex-secretária municipal de educação do Rio, está otimista com a escolha de Ruas - Reprodução

Cláudia Costin, ex-secretária municipal de educação do Rio, está otimista com a escolha de RuasReprodução

Publicado 18/11/2026 05:00 | Atualizado 18/11/2026 14:46

Cláudia Costin, presidente do Instituto Salto, em São Paulo, organização voltada à educação, está otimista com a ida do professor Anderfábio Santos para a Secretaria Estadual de Educação . "O Anderfábio é muito competente. Investiu na formação de profissionais e trabalhou com os municípios na alfabetização. O Paraná é a primeira rede em ensino médio. O desempenho em matemática no Fundamental e no ensino médio foi muito bom, mas o Paraná não é o Rio, que tem desafios imensos. A rede estadual está precarizada, a alfabetização nos municípios é fraca e um dos piores estados no ensino médio. É preciso avançar em direção ao tempo integral, como outros estados, e acabar com a ideia de seis dependências para passar de ano e melhorar no IDEB".

Prefeitura conquista Selo Diamante em Transparência Pública

Prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD), comentou premiação nacional - Reprodução

Prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD), comentou premiação nacionalReprodução

Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura do Rio conquistou o Selo Diamante em Transparência Pública, a mais alta categoria do Programa Nacional de Transparência Pública, que reconhece informações disponibilizadas por instituições públicas para a sociedade. O município alcançou 96,2% na avaliação. O prefeito Eduardo Cavaliere comentou: "Mais do que reconhecimento, o resultado reforça o compromisso com a clareza na aplicação dos recursos públicos e com o direito do carioca ter acesso às ações municipais".

Polícia Rodoviária Federal amplia atuação

O Senado aprovou a PEC da Segurança Pública que amplia as atribuições da PRF. A proposta permite o policiamento ostensivo em ferrovias e hidrovias federais no Rio, além das rodovias federais, independente da ação das Forças Armadas. A medida prevê ainda a integração dos órgãos de segurança pública com o compartilhamento de informações.

Comércio deve ter mais de 80 mil contratações até o fim do ano

A Região Metropolitana do Rio deverá registrar cerca de 86 mil contratações temporárias para o fim de ano. A pesquisa foi realizada em outubro, com 726 empresários, pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises. Em média, cada estabelecimento deverá contratar três profissionais, com salários em torno de R$ 1.896.

PICADINHO

O psiquiatra e escritor Luís Carlos Murari lança "Medicação: o que a psiquiatria escondeu na segunda metade do remédio". Amanhã, às 19h, na Livraria da Travessa do BarraShopping.

A Sala Cecília Meireles receberá, amanhã, às 19h, o pianista Guilherme Pozzi, em recital pela Série Piano na Sala. Rua da Lapa, 47.

"Guardar", exposição com o acervo particular de Marcia e Luiz Chrysostomo com mais de 2 mil obras de Kandinsky a Lygia Clark, será inagurada amanhã, na Casa Roberto Marinho, no Cosme Velho.

No Dia da Consciência Negra, o Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj, realiza visita teatralizada sobre heróis negros que marcaram a História. Dia 20, com sessões de 10h às 16h. A distribuição de senhas será realizada na entrada principal do Palácio, na Rua Primeiro de Março, s/nº, Praça XV, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas