Deputado Jair Bittencourt (PL), futuro secretário de governo, é de Itaperuna, no noroeste do estado - Alerj

Deputado Jair Bittencourt (PL), futuro secretário de governo, é de Itaperuna, no noroeste do estadoAlerj

Publicado 19/11/2026 05:00 | Atualizado 19/11/2026 21:20

O deputado estadual Jair Bittencourt (PL) foi escolhido para a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV) por possuir habilidade na arte de articulação política e na construção da base de apoio junto à Alerj. Amigos dizem que é um ótimo interlocutor, tem bom trânsito entre diferentes partidos e vasta experiência no parlamento. Com quatro mandatos como deputado estadual, consolidou o perfil de um negociador estratégico e pragmático. Sua capacidade negociadora também é projetada na interlocução com os prefeitos do interior, especialmente os do Norte e Noroeste Fluminense. A região é carente de investimentos em infraestrutura rodoviária, por isso busca liberação de emendas para o fortalecimento da saúde regional e repasses. Por já ter ocupado cargos de destaque na Mesa Diretora da Alerj, como a 1ª vice-presidência (2019), ele domina o regimento interno e a dinâmica de bastidores da Casa.

Projeto incentiva audiovisual em Marechal Hermes

Cine Lux de Marechal Hermes - Reprodução/Redes sociais

Cine Lux de Marechal HermesReprodução/Redes sociais

A Câmara Municipal do Rio aprovou projeto das vereadoras Tatiana Roque (PSB) e Joyce Trindade (PSD) que reconhece Marechal Hermes como Distrito de Economia Criativa do Audiovisual. Conhecido como Marechalwood, o bairro é um dos mais procurados para filmagens no município. Organizado pelo Instituto Estação Marechal, a iniciativa quer ampliar oportunidades de renda e formação profissional e recuperar o histórico Cine Lux, inaugurado em 1934.

ICMS eleva arrecadação no Rio de Janeiro

De janeiro a outubro de 2026, o estado do Rio arrecadou R$ 67,5 bilhões, R$ 9 bilhões acima do mesmo período de 2025, sem elevação da carga tributária. O maior crescimento foi de ICMS, a principal receita estadual. Somente no primeiro semestre deste ano, a alta de recursos do imposto foi de 17,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando R$ 36,7 bilhões, mais que o dobro da média nacional.

Mais um prefeito pode ter o mandato cassado

A Câmara de Rio Bonito aprovou, por 7 votos a 2, a abertura de processo de cassação contra o prefeito Marcos Abrahão (União Brasil). Entre os motivos, atrasos no pagamento dos salários dos servidores desde agosto. O prefeito também é acusado pela falta de repasses ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais.

PICADINHO

Hoje, às 19h, "Brás Cubas", da Armazém Companhia de Teatro, volta à Fundição Progresso, dentro da programação do Novembro Negro. A temporada segue até 12 de dezembro.



Bianca Gismonti e o violonista português Manuel de Oliveira lançam o primeiro álbum, "Tuneis de Nuvem", e se apresentam no Consulado de Portugal. Hoje, às 19h. Rua São Clemente, 424, Botafogo.



O livro "Mecanismos invisíveis de controle social", da psicóloga Ana Clara Pequeno, será lançado hoje, às 19h30, na Casa Tao Brasil. Rua Joaquim Silva, 77, Lapa.



Colaboração de Claudia Villas Boas