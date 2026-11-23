Maria Aché de Andrade, chefe do Arquivo-Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui BarbosaKaren Eppinghaus
SIDNEY: As redes sociais afastaram as pessoas do hábito de ler livros?
MARIA DE ANDRADE: Certamente. É possível ler um livro na tela do celular, mas isso exige interesse e capacidade de concentração. As redes sociais estimulam o oposto: fragmentam a atenção e tornam cada vez mais difícil manter o foco necessário à leitura contínua.
De que forma a preservação dos acervos literários mantém viva a memória e a identidade cultural do país?
A literatura é também um documento histórico, pois reflete o contexto sociocultural em que é produzida. Os arquivos pessoais dos escritores, ligados diretamente à criação de suas obras, documentam a vida intelectual do país e permitem pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, como história, comunicação e política. Como as interpretações mudam com o tempo, preservar os documentos originais permite que cada geração revisite criticamente épocas, obras e autores do passado. A formação de acervos públicos e a identidade cultural são processos em permanente construção. A memória cultural de hoje é parte fundamental da sociedade que queremos para o futuro.
Quais são os destaques da segunda edição da FliRui?
Serão mais de 60 atividades em três dias. Um dos destaques é a Maratona da Leitura, que convida o público a começar cada manhã lendo por uma hora no gramado. A proposta é simples: traga seu livro, desligue o celular e seja feliz. Teremos também o escritor Milton Hatoum, com a conferência "O território da Literatura"; Sônia Guajajara, falando sobre literatura, territórios ancestrais e culturas indígenas; e a mesa "Rio de Janeiro: crônicas de guerra e paz", com Eliana Alves Cruz e Ruy Castro. Entre as atrações internacionais, destaco a poeta cubana Nancy Morejón, que vem pela primeira vez ao Brasil, e a escritora e rapper luso-angolana Telma Tvon, que participará de uma conversa com a rapper indígena Katú Mirim.
Quais os ganhos para o público com a incorporação da Casa de Afonso Arinos à Casa de Rui Barbosa?
A cidade ganhará um novo espaço cultural dedicado à memória da literatura, com exposição do acervo do Arquivo-Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa. O público poderá conhecer manuscritos, livros e objetos pessoais que contam a vida e a obra de grandes escritores, como Cruz e Sousa, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e Vinicius de Moraes.
Como a senhora avalia os atuais desafios do mercado editorial brasileiro?
Ser editor no Brasil é uma tarefa hercúlea. Temos uma bibliodiversidade incrível, mas os editores enfrentam muitas dificuldades. Por uma série de razões, o preço dos livros aumentou bastante, enquanto o público consumidor e leitor ainda é pequeno. O governo tem iniciativas importantes para ampliar o número de bibliotecas e estimular a leitura, mas é urgente aumentar os investimentos em educação e na produção de livros para garantir a saúde do mercado editorial.
Qual é o impacto da multiplicação das festas literárias pelo Brasil na formação de novos leitores?
As festas literárias criam espaços democráticos de encontro entre os autores e o público geral, o que estimula a aquisição de conhecimento e aquece o mercado de livros nas cidades que realizam os eventos. Esse universo certamente estimula e amplia o público leitor aonde quer que seja. A literatura é uma ponte entre diversos territórios e saberes, constroi pilares de tolerância e diversidade no mundo, qualificando também os novos leitores.
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