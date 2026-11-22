ONG Instituto João e Maria Backheuser apoia o projeto em cidades do Rio - Divulgação / Seeduc
ONG Instituto João e Maria Backheuser apoia o projeto em cidades do RioDivulgação / Seeduc
O Avalia RJ, avaliação estadual sobre o desenvolvimento dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental em Português e Matemática, será realizado até o dia 27 deste mês. A análise identifica avanços e dificuldades de aprendizagem e planeja estratégias pedagógicas. A iniciativa faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, do Governo Federal, que tem como meta a alfabetização de 80% das crianças brasileiras até 2030.
Contas de Seropédica em xeque
A Câmara Municipal de Seropédica aprovou requerimento ao Poder Executivo sobre a situação financeira e administrativa da Prefeitura. O documento pede esclarecimento sobre atrasos nos salários dos servidores, exonerações na UPA e na Maternidade Municipal, além da apuração de bloqueios judiciais.
Tuberculose no Rio alerta Médicos sem Fronteiras
A organização Médicos sem Fronteiras realizou, esta semana, a Conferência Mundial de Saúde Pulmonar, no Rio. Segundo a MSF, a tuberculose é uma das doenças infecciosas de maior impacto global, refletindo desigualdades sociais e econômicas. Em 2025, o estado do Rio registrou 70,6 casos por 100 mil habitantes.
PICADINHO
O podcast "Cérebro & Ciência", apresentado pelo neurocirurgião Orlando Maia, recebe Selminha Sorriso, porta-bandeira da Beija-Flor de Nilópolis. Amanhã, a partir das 18h30.
O Centro de Formação em Economia do Mar, na Baía de Guanabara, realizará a Oficina Economia Solidária. Dias 23 e 30 de novembro, em São Gonçalo.
Rolé Carioca, em parceria com o MetrôRio, leva biblioteca móvel à estação Estácio, até amanhã, com obras de autores negros para celebrar o Novembro Negro.
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