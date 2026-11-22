Presidente da Frente Parlamentar de Combate à Pirataria, Julio Lopes alerta sobre prejuízos ao país - Divulgação

Presidente da Frente Parlamentar de Combate à Pirataria, Julio Lopes alerta sobre prejuízos ao paísDivulgação

Publicado 22/11/2026 05:00

A audiência pública na Câmara Federal, realizada esta semana, sobre pirataria, contrabando e falsificação apontou perdas anuais superiores a R$ 500 bilhões com falsificações . No setor de bebidas, estimativas indicam R$ 12 bilhões por ano, com 36% das bebidas destiladas vindas do mercado ilícito. Para o deputado Julio Lopes (PP), presidente da Frente Parlamentar de Combate à Pirataria e coordenador da Comissão Externa do Brasil Legal, o "imposto do pecado", que tributa cigarros e bebidas alcoólicas, vai estimular ainda mais a pirataria e o contrabando. Também foi citada a falsificação de sementes e de cultivares para melhoramento genético. O partalmantar propõe a criação da Autoridade Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas.

Aprendizagem da rede estadual é avaliada

ONG Instituto João e Maria Backheuser apoia o projeto em cidades do Rio - Divulgação / Seeduc

ONG Instituto João e Maria Backheuser apoia o projeto em cidades do RioDivulgação / Seeduc

O Avalia RJ, avaliação estadual sobre o desenvolvimento dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental em Português e Matemática, será realizado até o dia 27 deste mês. A análise identifica avanços e dificuldades de aprendizagem e planeja estratégias pedagógicas. A iniciativa faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, do Governo Federal, que tem como meta a alfabetização de 80% das crianças brasileiras até 2030.

Contas de Seropédica em xeque

A Câmara Municipal de Seropédica aprovou requerimento ao Poder Executivo sobre a situação financeira e administrativa da Prefeitura. O documento pede esclarecimento sobre atrasos nos salários dos servidores, exonerações na UPA e na Maternidade Municipal, além da apuração de bloqueios judiciais.

Tuberculose no Rio alerta Médicos sem Fronteiras

A organização Médicos sem Fronteiras realizou, esta semana, a Conferência Mundial de Saúde Pulmonar, no Rio. Segundo a MSF, a tuberculose é uma das doenças infecciosas de maior impacto global, refletindo desigualdades sociais e econômicas. Em 2025, o estado do Rio registrou 70,6 casos por 100 mil habitantes.

PICADINHO

O podcast "Cérebro & Ciência", apresentado pelo neurocirurgião Orlando Maia, recebe Selminha Sorriso, porta-bandeira da Beija-Flor de Nilópolis. Amanhã, a partir das 18h30.



O Centro de Formação em Economia do Mar, na Baía de Guanabara, realizará a Oficina Economia Solidária. Dias 23 e 30 de novembro, em São Gonçalo.

Rolé Carioca, em parceria com o MetrôRio, leva biblioteca móvel à estação Estácio, até amanhã, com obras de autores negros para celebrar o Novembro Negro.

Colaboração de Claudia Villas Boas