Estudo da Fundação Getulio Vargas liga votação na Baixada Fluminense a redutos de criminosos - Fernando Frazão/Agência Brasil

Estudo da Fundação Getulio Vargas liga votação na Baixada Fluminense a redutos de criminosos Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 24/11/2026 05:00

A Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal realizará amanhã audiência convocada pelo General Pazuello (PL) e Hugo Leal (PSD) sobre a relação entre o resultado das eleições e o domínio territorial por facções na Baixada Fluminense . Um dos trabalhos que será discutido é do especialista em políticas públicas, o pesquisador Bruno Pantaleão, da Fundação Getulio Vargas, autor do relatório baseado no estudo "Crime e Poder", que detalha essa ligação. Também será apresentado um levantamento do Instituto de Segurança Pública que mostra que cerca de 5 milhões de moradores do Rio são afetados pelas facções e milícias (32%) e suas áreas de atuação: Comando Vermelho (779), milícias (300), Terceiro Comando Puro (274) e Amigos dos Amigos (91).

Governo do Estado preparado para El Niño

Defesa Civil, Transformação Digital, PM e Proderj formam força-tarefa - Daniel Cunha

Defesa Civil, Transformação Digital, PM e Proderj formam força-tarefaDaniel Cunha

Uma parceria entre as Secretarias de Estado Defesa Civil, Transformação Digital, Polícia Militar e Proderj fortalece a capacidade de resposta do estado do Rio a desastres naturais. A tecnologia usa a conectividade via satélite para a comunicação entre as equipes de campo e os centros de comando, caso as redes convencionais sejam interrompidas. Já foram realizados simulados, incluindo um exercício em Silva Jardim, na Baixada Litorânea.

Aprovado Selo Amigo da Família

A Câmara do Rio aprovou projeto que cria o selo "Estabelecimento Amigo da Família", do vereador Inaldo Silva (Republicanos), para unidades comerciais e culturais que tenham banheiro família, incluindo fraldário. "Isso vai contribuir para uma imagem acolhedora do Rio diante dos turistas", argumenta.

Unidades Móveis de Oftalmologia ampliadas

O Sesc RJ terá mais duas Unidades Móveis de Oftalmologia em 2027. Com isso, a instituição terá três unidades para consultas e exames, que poderão atender mais de duas mil pessoas. Já foram beneficiados cinco municípios, realizados 2,7 mil atendimentos, 16,7 mil exames e entregues quase 1,5 mil óculos.

PICADINHO

Os vencedores da 7ª edição do Prêmio Visão Consciente, iniciativa da Fecomércio RJ apresentada pelo Sesc RJ, Senac RJ e IFeS, serão anunciados hoje, às 18h. Rua Marquês de Abrantes, 99, Flamengo.



"Quando o morro tiver vez", livro de Allan Borges Nogueira, doutor em Direito da Cidade pela UERJ, será lançado amanhã, às 18h, no Centro Cultural da Justiça Federal, na Cinelândia.



O 11º Rio Fantastik Festival – Festival Internacional de Cinema Fantástico do Rio de Janeiro 2026 acontecerá de 26 a 30 no Cineclube Casas Casadas, em Laranjeiras.

Colaboração de Claudia Villas Boas