Representantes de 22 municípios vão buscar soluções conjuntas sobre planejamento urbano sustentável no seminário "Expansão das Ciclovias e Outros Modais nas Cidades Metropolitanas", que será realizado hoje, a partir das 13h, na Uerj Maracanã. Na pauta estão o avanço das ciclovias na mobilidade regional, sustentabilidade, estímulo ao transporte ativo, segurança para ciclistas e a conexão das rotas cicloviárias com ônibus, BRT, trens, metrô, barcas e VLTs. A secretária de Integração Metropolitana, Cynthia Felix, afirma: "Mobilidade urbana só funciona quando os municípios articulam ações conjuntas. Integrar rotas, ampliar ciclovias e facilitar a conexão entre transportes municipais e intermunicipais é o caminho para uma Região Metropolitana mais acessível e humana".
Integração de municípios do Rio em debate
Secretário de Estado de Fazenda, Mercês participará de seminário na Uerj - Rafael Campos/Divulgação
Secretário de Estado de Fazenda, Mercês participará de seminário na UerjRafael Campos/Divulgação
O 3º Seminário de Estudos sobre o Estado do Rio de Janeiro acontecerá até amanhã na Uerj Maracanã, com o tema "Diálogos Fluminenses". Hoje, a partir das 10h, o secretário de Planejamento e Gestão, Rafael Abreu, e o secretário de estado de Fazenda, Guilherme Mercês, vão abordar a integração do território fluminense. O evento, que terá a participação do economista Mauro Osório, tem a moderação do pesquisador Faber Paganoto, do Colégio Pedro II.
Black Friday deve movimentar R$ 1,46 bilhão no Rio
A Black Friday de 2026, que vai acontecer oficialmente no próximo dia 27, deve movimentar R$ 1,46 bilhão na economia da Região Metropolitana do Rio - crescimento de 1% em relação a 2025. A estimativa é do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, que ouviu 916 consumidores entre os dias 11 e 17.
PSOL apresenta propostas para ajuste fiscal
A bancada do PSOL se reuniu com o ministro Bruno Moretti, do Planejamento, e apresentou 18 projetos de lei que o partido protocolou na atual legislatura com o objetivo de impedir a desaceleração econômica e proteger programas sociais. Os parlamentares pediram que saúde e educação ficassem fora do arcabouço fiscal.
PICADINHO
O Bazar Nóiz, com peças doadas por Giovana Cordeiro, Mel Maia, Marcelo Serrado, Regiane Alves, Marcos Veras e Samara Felippo, terá a renda 100% revertida para a ONG Nóiz, na Cidade de Deus. De 26 a 28, das 11h às 19h, no Shopping Crystall Mall, na Estrada dos Bandeirantes, 7967, Jacarepaguá.
"Centralização das Execuções na Justiça do Trabalho", do advogado Luciano Aragão, publicado pela Editora VoaLetra, será lançado amanhã, às 18h, na Travessa do Barra Shopping. Avenida das Américas, 4666.
O coral da escola cristã Rio International School participa da inauguração da árvore de Natal do hotel Hilton Barra. Dia 27, às 18h. Avenida Engenheiro Carlos Carvalho, 1430.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.