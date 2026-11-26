Petistas e bolsonaristas têm visões diferentes sobre o ajuste fiscal sancionado pelo presidente Lula - Reprodução / Youtube

Petistas e bolsonaristas têm visões diferentes sobre o ajuste fiscal sancionado pelo presidente Lula Reprodução / Youtube

Publicado 26/11/2026 05:00

O grupo de pesquisa "Monitor do Debate Político", com sede no Rio, elaborou relatório sobre o que o eleitor entende por " ajuste fiscal ". A maioria sabe o caminho: equilibrar contas, cortar gastos e talvez aumentar a arrecadação. A divergência está em de quem é a culpa e quem pagará a conta. Bolsonaristas e antipetistas culpam os gastos do governo Lula, esperam mais impostos e querem que o corte comece pelos ministérios e privilégios dos políticos. Flutuantes reconhecem a necessidade, mas temem pagar a conta. Antibolsonaristas e lulistas veem o ajuste como responsabilidade e controle com o dinheiro público. Os lulistas confiam na condução do governo. Um ponto é comum: o equilíbrio das contas não pode sair da saúde, da educação e dos programas sociais.

Emergência do Hospital JK, em Nilópolis, pode ser reaberta em breve

A maternidade e o centro cirúrgico do Hospital funcionam com restrições - Divulgação / ERNESTO CARRICO

A maternidade e o centro cirúrgico do Hospital funcionam com restrições Divulgação / ERNESTO CARRICO

O deputado estadual Rafael Nobre (União) articula com o governador eleito Douglas Ruas (PL) a liberação de recursos para reabrir a emergência do Hospital Municipal Juscelino Kubitschek, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, ainda este ano, aproveitando a transição de governo. A maternidade e o centro cirúrgico estão funcionando com restrições. "Estou tentando reabrir no dia 1º de dezembro. Mas, se não conseguir, ele já se comprometeu que, assim que assumir o governo, vai enviar os recursos para 100% do custeio do hospital".

Bienal do Livro Rio 2027 já bate recorde

Onze meses antes de receber o público no Riocentro, a Bienal do Livro Rio 2027 bateu recorde ao comercializar 100% da área destinada aos expositores. O marco supera a edição de 2025, quando os espaços foram esgotados quatro meses antes do evento literário. A próxima Bienal terá 35% mais expositores e vendeu 50% mais em metragem.

Visita guiada na Alerj premiada culturalmente

A Visita Guiada do Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj, no Centro, receberá, no próximo dia 8, o Diploma Heloneida Studart de Cultura 2026, que contempla diferentes linguagens e formas de expressões. Criado em 1999, o tour tem o objetivo de apresentar a história política do país, a arquitetura e as obras da edificação de estilo eclético, inaugurada em 1926.

PICADINHO

O seminário "Prospera Turismo", com participação de moradores, empreendedores e lideranças, será realizado no GRES Mocidade Unidos do Santa Marta, em Botafogo. Amanhã, das 18h às 20h.



"Paulo Rego convida Marcel Powell", um tributo a Baden Powell, será apresentado amanhã, a partir das 19h30, no Verso Café Cultural. Avenida Ataulfo de Paiva, 1120, Leblon.



O Teatro da Ilha será palco, amanhã, a partir das 19h, da inauguração da Árvore de Natal do bairro. O guitarrista André Maciel e o saxofonista Miguel Ângelo vão apresentar clássicos brasileiros.

Colaboração de Claudia Villas Boas