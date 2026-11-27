Carlos Frota e Márcio Alvim defendem o pré-registro das candidaturas seis meses antes das eleições - Arquivo pessoal

Carlos Frota e Márcio Alvim defendem o pré-registro das candidaturas seis meses antes das eleiçõesArquivo pessoal

Publicado 27/11/2026 05:00 | Atualizado 27/11/2026 13:56

Com a redução da campanha política de 90 para 45 dias, a Justiça Eleitoral enfrenta um prazo apertado para julgar registros de candidatura antes da votação. O candidato apresenta propostas, vence nas urnas, mas é impedido de assumir o cargo por ter o registro negado posteriormente. Para evitar que o eleitor tenha a sensação do voto "jogado no lixo", os advogados Carlos Frota e Márcio Alvim defendem a criação do pré-registro de candidatura seis meses antes do pleito para que concorram apenas candidatos efetivamente aptos. Os interessados entregariam documentos e certidões para análise prévia, regularização de pendências e contestações de partidos ou do MP, coincidindo com o prazo para candidatos deixarem cargos públicos.

Convênio viabiliza moradias populares na Zona Norte

Visita técnica do Programa de Democratização dos Imóveis da União - Comunicação/MTST

Visita técnica do Programa de Democratização dos Imóveis da União Comunicação/MTST

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto assinam, amanhã, convênio para viabilizar o projeto executivo de 96 moradias populares em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. O projeto prevê a adaptação de imóveis públicos abandonados do Exército na Avenida Brasil. O CAU destinará verba para contratar profissionais de arquitetura e urbanismo. As obras integram o programa "Minha Casa, Minha Vida – Entidades", do MTST.

Projeto do Museu do Rock, na Lapa, avança

A Funarj apresentou o projeto executivo do Museu do Rock, mais um passo na implantação do espaço, que será construído em terreno de cerca de 700 m² na Lapa. Desenvolvido pela EMOP-RJ, a iniciativa nasceu da mobilização de profissionais do gênero para preservar a memória e valorizar a contribuição à cultura brasileira.

Escolas municipais do Rio ganham reforço

No próximo dia 1º, a ONG Parceiros da Educação Rio lança campanha para arrecadar R$ 500 mil. A verba vai fortalecer iniciativas de apoio à educação pública, como formação de professores, reforço escolar e melhorias na infraestrutura de escolas municipais. A iniciativa já beneficiou mais de 40 mil estudantes. Link para doações: https://doa.re/s6d0.

PICADINHO

A II FliRui (Feira Literária) vai acontecer de hoje a 29 de novembro, na Casa Rui Barbosa. Programação no site do evento. Rua São Clemente, 134, Botafogo.



"Berlin Kabarett", espetáculo da Companhia Ensaio Aberto, estreia hoje, às 20h, na Sala Sérgio Britto do Armazém da Utopia, Região Portuária.



O gaitista Maurício Einhorn recebe o multi-instrumentista Carlos Malta para o show "Brasilidade em Dois Sopros", em única apresentação, na Acaso Cultural. Rua Vicente de Sousa, 16, Botafogo. Hoje, às 20h.



Colaboração de Claudia Villas Boas