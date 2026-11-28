Bolsonaristas e lulistas divergem do motivo para Flavio Bolsonaro ir para EUA após segundo turno - Ricardo Arduengo / AFP

Bolsonaristas e lulistas divergem do motivo para Flavio Bolsonaro ir para EUA após segundo turnoRicardo Arduengo / AFP

Publicado 28/11/2026 05:00

Passado um mês da eleição, o grupo de pesquisa "Monitor do Debate Político", com sede no Rio, divulgou relatório com as visões de eleitores sobre a saída de Flávio Bolsonaro do Brasil após apuração dos votos . Todos veem o medo da prisão, mas divergem da explicação. Seus eleitores defendem que a saída seria proteção contra a perseguição do STF. Antipetistas aceitam o motivo, mas parte critica a forma clandestina da viagem. Flutuantes veem uma fuga e desconfiam do motivo. Antibolsonaristas e lulistas falam em covardia e medo da Justiça com a perda do foro privilegiado. Curiosidade: entre bolsonaristas, há uma teoria conspiratória de que Lula teria morrido em 2022 e substituído por um sósia, reforçada entre os participantes sem contestação.

Prefeito de Mesquita no comando do Consórcio da Baixada

Integrantes do Cisbaf, composto por 11 municípios da Baixada Fluminense - Divulgação/Cisbaf

Integrantes do Cisbaf, composto por 11 municípios da Baixada FluminenseDivulgação/Cisbaf

O prefeito de Mesquita, Marotto Miranda (PL), foi eleito, por unanimidade, para presidir o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (Cisbaf) pelos próximos dois anos (2027/28). Ele vai suceder no posto Abrãao David, o Abraãozinho, prefeito de Nilópolis, cujo mandato termina no mês que vem. O Cisbaf, criado no ano 2000, é uma autarquia independente, composta por 11 dos 13 municípios da Baixada Fluminense.

Reconhecimento para gastronomia de rua

A Feira Nacional do Podrão virou Patrimônio Cultural, Material e Turístico do Estado do Rio. Criado em 2018 pela influenciadora digital Suzanne Malta, o evento foi reconhecido por lei da deputada estadual Elika Takimoto (PT). O título valoriza a importância da feira para a gastronomia popular e o turismo fluminense.

Rio+Saneamento regulariza 90 mil imóveis na Zona Oeste

A Rio+Saneamento, responsável pela distribuição de água na Zona Oeste, iniciou a regularização cadastral em 90 mil imóveis da região. O objetivo é cadastrar residências e estabelecimentos comerciais que utilizam os serviços da concessionária, mas não possuem registro regular na base de dados da empresa.

PICADINHO

O Aterro do Flamengo recebe, hoje e amanhã, o Rio Blues Festival, com música ao vivo e gastronomia. O evento acontece na altura do Posto 3, das 12h às 22h.



"Gipsy Kings by Diego Baliardo" terá participação especial do cantor Sidney Magal. Amanhã, às 21h30, no Qualistage, no Via Parque Shopping. Avenida Ayrton Senna, 2000, na Barra.



O Instituto Uevom lança o PodEducar, que trata de esporte educacional, inclusão e transformação social nas periferias. O podcast está disponível gratuitamente no canal do Uevom no YouTube.

Colaboração de Claudia Villas Boas