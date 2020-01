A escravidão sobrevive escondida

O trabalho escravo é uma enorme violência contra os direitos humanos mais básicos e deve ser combatido firmemente pela sociedade e punido pela Justiça.



O artigo 149 do Código Penal trata do tema e o define: “Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto”.



Também comete crime quem “cercear o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho”; “mantiver vigilância ostensiva no local de trabalho” ou se “apoderar de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.”



A estimativa é que mais de 20 milhões de pessoas vivam nessas circunstâncias no mundo. Desde 1995, no Brasil, mais de 54 mil trabalhadores foram resgatados dessa situação. No ano passado foram mais de mil. Há atualmente 1.700 casos sob investigação no país.



Em 2018 e em 2019 houve uma triste coincidência. As operações que libertaram mais vítimas foram em seitas. No ano passado, o maior flagrante ocorreu no Distrito Federal, onde 79 pessoas trabalhavam em condições degradantes para um grupo religioso.



Elaborada pelo governo, a última “lista suja” feita ano passado traz o cadastro de 187 empregadores, entre empresas e pessoas físicas, que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão. A maioria dos casos estão concentrados em fazendas, construção civil, garimpo, mineração e oficinas de costura.



As vítimas costumam ser pessoas em situação de maior vulnerabilidade: 31% são analfabetas e 39% têm baixa escolaridade (até 5º ano). E vem ocorrendo um aumento sensível de refugiados estrangeiros nesse universo.



A pena prevista é de reclusão de dois a oito anos, multa e pena correspondente à violência. Se a vítima for criança ou adolescente, ou se o crime tiver sido cometido movido por preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, a pena é aumentada em 50%.



Uma das preocupações da OAB é que o esvaziamento recente da Justiça do Trabalho e do Ministério do Trabalho, órgãos de frente no combate, agrave o problema e dificulte a identificação de casos.



Atualmente, apenas quatro unidades regionais da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia realizam fiscalização permanente. Os outros 23 estados operam apenas com denúncias.



Por isso, é preciso que toda a sociedade esteja atenta a esse problema. Existe um canal especial para denúncias relacionadas a direitos humanos: o Disque 100.



Luciano Bandeira é presidente da OABRJ