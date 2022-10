A especialista em relacionamentos Carol Fregulia com precauções para não cair no "Golpe do Nudes" - foto de divulgação

Publicado 12/10/2022 16:46 | Atualizado 12/10/2022 16:48

Diversos registros policiais têm surgido sobre esse tipo de extorsão, e ainda se acredita que o número de casos não notificados seja grande, já que contam com o silêncio das vítimas, diante do medo e do constrangimento. Por isso, as autoridades acreditam que a incidência de "Sextorsão", como vem sendo chamada essa prática, seja infinitamente maior. A precaução pode ser a melhor arma contra este tipo de chantagem, aconselha a especialista em relacionamentos, Carol Fregulia.

“Se pedir e insistir, já pode acender o sinal vermelho”, alerta.

Tipos de casos

Vencendo o medo da exposição e diante dos incessantes pedidos de dinheiro, várias modalidades do "Golpe do Nudes" têm sido registradas. Em prática...

"Golpe da Novinha" - contra homens mais velhos, após a remeter o nude, o infrator ou infratora diz ser menor de idade

"Golpe da Mulher Carente" - que depois de cair na armadilha, fica com vergonha de ter sua imagem exposta

"Golpe da Pedofilia" - em que se pressiona meninas, exigindo-se sexo após elas enviares nudes quase sempre achando ser de um menino de sua idade.

"Golpe do Armário" - em que se ameaça revelar a sexualidade escondida das vítimas.

Enfim, a imaginação e a versatilidade desses bandidos não têm limites. No Rio de janeiro, foi preso na semana passada, um garoto de programa acusado de chantagear um empresário casado, ameaçando divulgar fotos íntimas, após um encontro presencial.

Já no Ceará, no início deste ano, chamou a atenção a quantidade de vítimas feitas por um único criminoso. Um técnico de informática de 27 anos foi preso após usar aparelhos de clientes para colher fotos. Estima-se que cerca de 400 mulheres tenham sofrido esse abuso pelo "profissional".



Quadrilha especializada em nudes

Uma ação integrada de unidades policiais do Sul do país desbaratou uma quadrilha liderada por presidiários, que fazia vítimas por toda a região. Os golpista teriam movimentado, pelo menos, R$ 2,5 milhões. Foram três meses de investigações e expedidos 39 mandados de prisão. Entre as vítimas, um empresário de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que já tinha pago R$ 7 mil e não parava e ser extorquido. As ameaças já tinham se estendido para a filha dele, também filmada por integrantes do bando, que teve a audácia de colher imagens na porta da residência e do comércio da família.

A titular da Delegacia à frente do caso, Luciane Bertoletti, explicou que essas extorsões nunca devem ser pagas e precisam ser denunciadas imediatamente, pois só com o registro policial os bandidos param com as ações.

“Se caiu no golpe, venha até a delegacia mais próxima e registre uma ocorrência”.

Se sua imagem for usada para chantagem, for compartilhada com terceiros ou publicada internet, a especialistas Carol Fregulia aconselha a agir e não perder a calma.

“Você pode registrar uma ocorrência em uma delegacia para que fique reafirmado que o compartilhamento foi sem o seu consentimento”.

O advogado Francisco Gomes Júnior, presidente da ADDP (Associação de Defesa de Dados Pessoais e Consumidor) adverte que esse tipo de crime pode resultar em até uma década de detenção.

“Na realidade, é um crime de extorsão, com pena de 4 a 10 anos de reclusão, mas com baixa probabilidade de que se capture o bandido. De qualquer forma, a vítima deve fazer o Boletim de Ocorrência imediatamente para que as autoridades policiais iniciem a investigação. E, fica a dica, não enviar “nudes” a um desconhecido”.



Como atuam

A captação dessas momentos íntimos pode ser feita presencialmente – como no caso registrado no Rio de Janeiro, ou de forma virtual. Não importa se foram consentidas ou não. A verdade é que essas imagens não põem ser compartilhadas, mostradas para terceiros, e, muito menos, usadas para coação. Para Carol Fregulia há muitos riscos neste tipo de troca.

“O primeiro deles é ter a sua imagem compartilhada sem o seu consentimento. Além disso, há grandes chances de você se sentir objetificada, pois o nudes, sobretudo no início do processo de conquista, é uma moeda bem baixa de prazer imediato e sem esforço. A sua foto pode rodar em grupos de WhatsApp, em grupos, cujo conteúdo pode ser muito baixo. Se você está conhecendo alguém, não envie nudes” – alerta a especialista.



Muito cuidado com as mídias sociais – como Instagram, Facebook e Twitter ou de relacionamentos como Tinder e Par Perfeito. São através desses sites que os bandidos buscam informações ou fazem o primeiro contato com as vítimas.

A delegada Luciane Bertoletti alerta para que as pessoas evitem ostentações nesse tipo de aplicativos, pois servem de chamariz para que esses golpistas busquem uma aproximação.

“Limite as informações pessoais e as que demonstrem poder aquisitivo, viagens, carros” - resume a responsável por parte da investigação no sul do país. “Tem que desconfiar e não aceitar convites de amizades, sobretudo com teor mais sexual” - aconselha.



Agravamento com a pandemia e como se precaver

Esse tipo de chantagens vem se tornando um dos grandes problemas sociais e policiais da atualidade. A pandemia acelerou um fenômeno comportamental que já vinha chamando a atenção das autoridades e especialistas. Relacionamentos que começam ou ficam restritos ao ambiente virtual, mas que geram problemas emocionais e financeiros reais.



No caso presencial, é preciso certificar-se de que o momento íntimo não está sendo registrado por aparelhos de celular ou câmeras, que podem ser camufladas. No virtual, ter confiança para quem vai enviar. O advogado Francisco Júnior cita um homem, com identidade mantida em sigilo, numa mesma dinâmica que vem ser repetida em série. Pessoas abordam as vítimas oferecendo nudes...

“A partir daí, trabalha-se a engenharia social do golpe: a mulher [pessoa] manda as fotos, pede o número de contato de WhatsApp e inicia conversa picante. Cerca de três dias após, uma outra pessoa surge dizendo que é o "pai da garota" das fotos e que revela ser ela, menor de idade. Pede-se então dinheiro para não levar o caso à polícia ou para não fazer um escândalo nas redes sociais”.

Ainda segundo o advogado, como a vítima de tal golpe muitas vezes é casada ou tem um relacionamento fixo, a ameaça da divulgação apavora a pessoa, fazendo com que a mesma ceda à chantagem e acabe pagando para que o material não seja divulgado.



Nudes sem rosto, tatuagens ou marcas que identifiquem

Para quem não abre mão de apimentar o relacionamento através da sensualidade, Fregulia aconselha cuidado com equipamentos de registros de som e imagens.

“Esse momento de intimidade da vida adulta deve ser, preferencialmente, um episódio não intermediado por tecnologia. Se você ainda não conhece o suficiente, não envie! Porém, pode ser que você já namore ou seja casada e que vocês curtam ou estejam em um período sem contato físico por causa de uma viagem, por exemplo. Nesses casos, eu sugiro que os nudes que você enviar não possuam absolutamente nada que possa te identificar. Ou seja, não mostre o rosto, marcas de nascença e tatuagens”.

A especialistas ainda aconselha que pessoas assediadas para esse tipo de prática, que não cedam a pressão, caso não se sintam confortável.

“A existência de fotos de nudez explícita pode ser um trunfo em algumas ocasiões, mas também pode gerar gatilhos psíquicos ruins. A verdade é que não existe regra. O que precisa existir é autoconhecimento e consentimento para esses casos. Ou seja, você precisa se autoconhecer o suficiente para entender se realmente gosta dessa exposição e precisa consentir que ela seja realizada”.



Sextorsão

A Associação sem fins lucrativos, Safernet Brasil, desse 2009 vem registrando os hábitos de consumo da internet e logo perceberam essa prática social. Logo detectaram o compartilhamento de conteúdo sexual online entre desconhecidos e o uso deles para práticas de abusos. Nem sempre essas ações são realizadas para obter vantagens financeiras. Muitas vezes são para controlar, dominar ou forçar a vítima a trocar o relacionamento virtual pelo sexual presencial.