Modelo Rodrigo Cavallaro cria curso para jovens carentes - foto de divulgação

Publicado 17/10/2022 11:02 | Atualizado 17/10/2022 11:11

Conhecido pelo estilo alternativo, Rodrigo Cavallaro quer tornar o mundo da moda mais inclusivo. Para isso, o modelo planeja dar cursos para jovens de comunidades carentes. Ainda em fase de elaboração, em linhas gerais, deve ensinar adolescentes a montar looks atrativos, desfilar e posar para fotografias.

“Estou trabalhando para que seja possível realizar o projeto já no início do ano que vem”, afirma Cavallaro.

A iniciativa nasce de uma vontade pessoal do modelo. Crítico da indústria tradicional da moda, Cavallaro nunca escondeu o engajamento para tornar a área mais inclusiva, diversa e respeitosa com todos os profissionais que atuam no setor.

“Há muitos talentos em nosso país que podem ser lapidados. Em geral, o mundo da moda ainda é bastante dominado por pessoas de classes mais favorecidas. Sei que crianças e adolescentes de famílias carentes também merecem uma chance”, comenta o modelo a respeito do motivo de tirar o projeto do papel.



Segundo Cavallaro, as etapas de planejamento das aulas, desenvolvimento do conteúdo e busca por eventuais parceiros devem ser concluídas ainda este ano.

No início de 2023 já pretende abrir vagas para jovens interessados na carreira de modelo. Os critérios de seleção devem envolver: ser estudante de escola pública e morador de bairros da periferia.

“A ideia é que as vagas sejam integralmente preenchidas por jovens que não teriam condições de pagar um curso de modelo”, pontua Cavallaro.